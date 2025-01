Caos nella Repubblica Democratica del Congo: l’avanzata dell’M23 e il rischio di un conflitto regionale

Share Pin 0 Condivisioni

(Raimondo Schiavone) – La Repubblica Democratica del Congo è nuovamente nel caos. L’esercito congolese sta lottando per contenere l’offensiva dei ribelli del Movimento 23 Marzo (M23), che hanno conquistato vaste aree nell’est del Paese, arrivando alle porte della strategica città di Goma. Il conflitto, che si trascina da anni, sta vivendo una drammatica escalation con gravi conseguenze per la popolazione civile. Secondo le Nazioni Unite, oltre 200.000 persone sono già state costrette ad abbandonare le proprie case nelle ultime settimane.

Le testimonianze raccolte descrivono scene di disperazione: famiglie intere in fuga con pochi averi, campi profughi sovraffollati e una crisi umanitaria che si aggrava di ora in ora. “Non sappiamo dove andare, siamo in balia del conflitto” racconta Marie, una madre di quattro figli in fuga da Rutshuru, una delle città cadute sotto il controllo dell’M23.

Il Movimento 23 Marzo è un gruppo ribelle composto in gran parte da combattenti di etnia tutsi, che sostiene di difendere i diritti della propria comunità nel Congo orientale. L’M23 accusa il governo congolese di aver violato gli accordi di pace firmati nel 2009, che prevedevano l’integrazione dei suoi membri nell’esercito nazionale.

Nonostante i proclami politici, il gruppo è stato più volte accusato di crimini di guerra, tra cui esecuzioni sommarie, stupri di massa e reclutamento forzato di bambini soldato. Organizzazioni per i diritti umani, tra cui Human Rights Watch, hanno documentato gravi violazioni commesse dai ribelli nelle aree sotto il loro controllo.

La crisi ha anche una forte dimensione geopolitica. Il governo congolese accusa apertamente il Ruanda di sostenere militarmente l’M23, fornendo armi e addestramento ai ribelli. Kigali ha sempre negato ogni coinvolgimento, ma le relazioni diplomatiche tra i due Paesi sono ormai ai minimi storici.

Gli analisti temono che la situazione possa degenerare in un conflitto aperto tra Congo e Ruanda, con conseguenze devastanti per l’intera regione dei Grandi Laghi. Già in passato, il Ruanda è stato coinvolto in guerre nel Congo orientale, principalmente per il controllo delle risorse minerarie.

“Le prove dell’appoggio ruandese all’M23 sono schiaccianti,” afferma un funzionario delle Nazioni Unite che ha chiesto di restare anonimo. “Se il Ruanda non ritira il suo sostegno, il rischio di un confronto diretto tra i due eserciti è reale.”

L’est della Repubblica Democratica del Congo è una delle zone più ricche al mondo di minerali preziosi, tra cui il coltan, essenziale per la produzione di dispositivi elettronici. Il controllo delle miniere è una delle principali ragioni dietro il conflitto, con diversi gruppi armati che si contendono il territorio per sfruttare queste risorse.

Secondo un rapporto dell’ONU, l’M23 ha imposto tasse illegali ai minatori locali e ha avviato un commercio clandestino di coltan e oro, finanziando così la propria insurrezione. Anche gruppi vicini al governo congolese sono stati accusati di partecipare al saccheggio delle risorse, dimostrando quanto sia intricata la rete di interessi economici dietro questa guerra.

Le Nazioni Unite, l’Unione Africana e diverse potenze occidentali hanno chiesto un immediato cessate il fuoco e la ripresa dei negoziati. Tuttavia, i tentativi diplomatici finora non hanno avuto successo. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha convocato una riunione d’emergenza per discutere la crisi, mentre la Francia e gli Stati Uniti hanno minacciato sanzioni contro coloro che sostengono i ribelli.

Nel frattempo, la popolazione congolese continua a soffrire. Nei campi profughi di Goma, le condizioni sono disumane: mancano cibo, acqua e medicine. Le organizzazioni umanitarie, tra cui Medici Senza Frontiere, denunciano che gli ospedali sono al collasso e che il rischio di epidemie è altissimo.

La Repubblica Democratica del Congo è da decenni teatro di guerre, massacri e instabilità politica. Il conflitto attuale non è che l’ennesimo capitolo di una crisi che sembra senza fine. Con il rischio di un coinvolgimento regionale e l’assenza di una soluzione diplomatica concreta, il futuro appare più incerto che mai.

Nel frattempo, la popolazione continua a pagare il prezzo più alto, in una guerra che, per molti, è ormai diventata un destino ineluttabile.

