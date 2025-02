Dentro la Siria: oltre la propaganda, un viaggio nella verità del conflitto

Share Pin 0 Condivisioni

Il volume Dentro la Siria di Raimondo Schiavone rappresenta un’analisi dettagliata del conflitto siriano, sviluppata, come giornalista e presidente del Centro Italo Arabo, attraverso anni di viaggi, incontri diretti e approfondimenti geopolitici. Il libro, edito Arkadia, offre una cronaca rigorosa della guerra civile, dalla sua genesi fino alla caduta di Bashar al-Assad, esaminando il ruolo delle potenze straniere, la propaganda mediatica e le ripercussioni sulle minoranze religiose.

Schiavone si distacca dalle semplificazioni della stampa occidentale, proponendo una ricostruzione basata sull’esperienza diretta e sulla verifica delle fonti. Il libro unisce racconti personali e interviste esclusive con un’analisi geopolitica che mette in discussione le interpretazioni dominanti del conflitto. L’autore enfatizza il ruolo delle ingerenze internazionali e il peso della disinformazione nella percezione della guerra siriana.

Un aspetto distintivo è la volontà di superare il dualismo tra regime e opposizione. L’Occidente ha spesso dipinto Assad come un dittatore e i ribelli come portatori di libertà, ma il testo mette in luce le influenze esterne e il coinvolgimento di attori come Stati Uniti, Turchia, Arabia Saudita e Israele nel sostenere gruppi jihadisti, contribuendo alla destabilizzazione del Paese.

Il volume analizza il conflitto come un campo di battaglia tra potenze internazionali. L’Iran e Hezbollah hanno fornito supporto diretto al governo siriano, mentre la Russia ha avuto un ruolo strategico nella difesa di Assad, fino a ridimensionare il proprio impegno nella fase finale del conflitto. Parallelamente, Stati Uniti e alleati hanno favorito l’avanzata di forze ribelli che includevano fazioni estremiste.

Un focus particolare è riservato al destino delle minoranze religiose. Cristiani, sciiti, alawiti e curdi sono stati spesso vittime delle violenze e della repressione delle forze jihadiste, un aspetto raramente approfondito dalle narrazioni mediatiche occidentali.

Uno dei punti centrali del libro è l’intervista esclusiva a Maria Saadeh, ex parlamentare siriana, che offre una prospettiva interna sulla resistenza del popolo siriano e il ruolo dell’Occidente nel conflitto. La sua analisi rappresenta una chiave di lettura essenziale per comprendere la complessità della guerra e i suoi sviluppi futuri.

Attraverso reportage dal campo, ricostruzioni storiche e analisi dettagliate, Schiavone offre un quadro ampio e sfaccettato del conflitto, restituendo ai lettori un’immagine più autentica rispetto alle interpretazioni dominanti.

Più che una semplice cronaca di guerra, Dentro la Siria è un invito a riflettere su come l’informazione e la propaganda influenzino la comprensione dei conflitti internazionali. L’autore mette in discussione le verità precostituite e invita il lettore a interrogarsi su ciò che è stato raccontato sulla Siria negli ultimi anni.

Con uno stile diretto e documentato, Schiavone realizza un’opera fondamentale per chi vuole andare oltre la superficie delle notizie e comprendere il Medio Oriente attraverso una prospettiva critica e documentata.

