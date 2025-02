Share Pin 0 Condivisioni

Condividi su

Le ultime dichiarazioni di Volodymyr Zelensky dipingono il ritratto di un leader sempre più isolato, incapace di accettare la realtà e responsabile della devastazione del proprio paese. Tra proclami grandiosi e accuse a tutto campo, il presidente ucraino continua a trascinare il popolo ucraino in un conflitto senza fine, ignorando qualsiasi spiraglio di dialogo e condannando l’Ucraina a una rovina che poteva essere evitata.

Fin dall’inizio del conflitto, Zelensky ha scelto di percorrere la strada dello scontro totale, rifiutando qualsiasi proposta di negoziato che potesse risparmiare vite umane. Ha preferito affidarsi ciecamente agli aiuti occidentali, senza costruire una strategia autonoma per garantire un futuro dignitoso al suo paese. La sua ultima dichiarazione, secondo cui “l’Ucraina non vincerà senza il supporto degli Stati Uniti”, dimostra chiaramente la sua totale dipendenza dalle potenze straniere e l’assenza di una leadership responsabile.

Mentre Zelensky continua a lanciare accuse contro la Russia e a paventare ipotetiche invasioni dei paesi NATO, il popolo ucraino paga il prezzo delle sue decisioni. Città devastate, migliaia di giovani mandati al fronte senza una strategia chiara, un’economia in ginocchio e una popolazione ormai stremata. Secondo lui, “solo l’1% degli ucraini sostiene concessioni ai russi”, ma a parlare sono i numeri: milioni di persone hanno abbandonato il paese, segno che la sua propaganda non convince più nessuno.

Oltre alla distruzione fisica, Zelensky sta anche svendendo il futuro economico dell’Ucraina. Il suo riferimento ai “metalli delle terre rare” e agli accordi con gli Stati Uniti dimostra come sia disposto a cedere le risorse nazionali senza garanzie di sicurezza. Il presidente sembra più interessato a soddisfare gli interessi delle grandi potenze che a proteggere la sovranità del suo popolo.

Le continue affermazioni su un’imminente aggressione russa ai paesi NATO sembrano più un tentativo disperato di attirare ulteriori aiuti occidentali che una reale analisi della situazione. Zelensky, ormai isolato politicamente, cerca di mantenere il controllo con scenari apocalittici e richieste incessanti di supporto militare ed economico, mentre l’Occidente inizia a mostrare segni di stanchezza nei suoi confronti.

L’Ucraina merita un futuro, ma con un leader che sia in grado di anteporre il bene del paese ai propri interessi personali e politici. Zelensky, con il suo atteggiamento intransigente e le sue scelte avventate, sta portando il paese al collasso, sacrificando il proprio popolo in una guerra che poteva essere evitata o almeno gestita con maggiore realismo e pragmatismo. Il tempo delle illusioni è finito: ciò di cui l’Ucraina ha bisogno ora è una leadership capace di ricostruire, non di distruggere.

(Raimondo Schiavone)

Condividi su