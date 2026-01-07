Groenlandia, Artico e potenza: perché la posta in gioco va ben oltre l’isola

Condividi su

La rinnovata insistenza statunitense sulla Groenlandia non è un’uscita estemporanea né un’anomalia legata alla personalità di Donald Trump. È piuttosto il sintomo più visibile di una trasformazione strutturale della geopolitica artica, dove cambiamento climatico, competizione tra grandi potenze e crisi dell’ordine multilaterale si intrecciano sempre più strettamente.

L’Artico, per decenni periferia glaciale della politica mondiale, è oggi una frontiera strategica centrale. Lo scioglimento dei ghiacci sta rendendo accessibili rotte marittime alternative – come la Northern Sea Route e, in prospettiva, la rotta transpolare – e risorse naturali finora irraggiungibili. Secondo stime di organismi scientifici e governativi, la regione ospita una quota rilevante delle riserve mondiali non ancora sfruttate di gas, petrolio e minerali critici, incluse le terre rare indispensabili per la transizione tecnologica ed energetica.

In questo contesto, la Groenlandia assume un valore sproporzionato rispetto alla sua popolazione e alla sua economia. Geograficamente collocata tra Nord America ed Europa, affacciata sulle nuove rotte artiche e già sede di infrastrutture militari statunitensi cruciali, l’isola rappresenta un perno per la proiezione di potenza nel Grande Nord. La base di Pituffik (ex Thule Air Base) è un elemento chiave dei sistemi di allerta precoce e di difesa missilistica statunitensi e NATO, confermando che la Groenlandia è da tempo integrata nell’architettura di sicurezza occidentale.

Tuttavia, ciò che distingue la fase attuale dalle precedenti è il passaggio da un interesse strategico implicito a una rivendicazione politica esplicita. Le dichiarazioni della Casa Bianca, che non escludono l’uso della forza o ipotesi di “free association”, rompono un tabù fondamentale dell’ordine internazionale post-1945: l’intangibilità dei confini e il principio di autodeterminazione dei popoli. Non a caso, le reazioni di Danimarca, Groenlandia e alleati europei sono state immediate e ferme. Il messaggio è chiaro: la sovranità non è negoziabile per via unilaterale, neppure tra alleati.

Dal punto di vista del diritto internazionale, la questione è relativamente lineare. La Groenlandia gode di un ampio autogoverno, sancito dalla legge danese del 2009, che riconosce ai groenlandesi il diritto di scegliere l’indipendenza qualora lo desiderino. Ma questo processo deve avvenire attraverso strumenti democratici e negoziali, non sotto pressione geopolitica esterna. Qualsiasi tentativo di forzare l’esito – anche attraverso formule formalmente consensuali ma politicamente sbilanciate – rischierebbe di essere percepito come una nuova forma di neocolonialismo.

Il vero nodo, tuttavia, non è giuridico ma strategico. Gli Stati Uniti guardano alla Groenlandia come a una pedina nella competizione con Russia e Cina, entrambe sempre più attive nell’Artico. Mosca ha militarizzato ampie porzioni del suo territorio artico, riaprendo basi sovietiche e rafforzando la flotta del Nord. Pechino, pur non essendo uno Stato artico, si propone come “near-Arctic state” e investe in infrastrutture, ricerca e accesso alle risorse. In questa cornice, Washington teme di trovarsi in ritardo e cerca di recuperare terreno con mosse ad alto impatto politico.

Il paradosso è che questa strategia rischia di produrre l’effetto opposto. L’ipotesi, anche solo evocata, di un’azione coercitiva contro un territorio legato a un alleato NATO mina la fiducia reciproca e alimenta divisioni all’interno dell’Alleanza Atlantica. Se la sicurezza occidentale si fonda sulla solidarietà e sul rispetto delle regole comuni, mettere in discussione la sovranità di un partner apre una crepa che rivali strategici non esiterebbero a sfruttare.

La Groenlandia è quindi diventata uno specchio delle tensioni del sistema internazionale contemporaneo. Da un lato, la logica della potenza e della competizione tra grandi attori; dall’altro, la persistenza – sempre più fragile – di un ordine basato su regole, diritto internazionale e consenso. La scelta che si profila non riguarda solo il futuro dell’isola, ma il modo in cui le democrazie occidentali intendono affrontare la nuova corsa all’Artico: come una partita a somma zero o come uno spazio da governare attraverso cooperazione, alleanze e rispetto della sovranità.