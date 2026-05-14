Guerra e diplomazia: il Medio Oriente sospeso

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di Francesco Levoni

A oltre un mese dall’entrata in vigore di una tregua precaria, il quadro regionale rimane segnato da una sostanziale paralisi diplomatica. I tentativi di mediazione non hanno prodotto avanzamenti significativi, mentre il conflitto continua a esercitare un impatto rilevante sia sul piano umano, con migliaia di vittime, sia su quello economico, contribuendo all’instabilità dei mercati energetici e all’aumento dei prezzi delle materie prime strategiche.

Il baricentro della crisi resta lo Stretto di Hormuz, snodo essenziale per i flussi energetici globali, attraverso il quale transitava circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale prima dell’inizio delle ostilità. Il controllo, anche solo potenziale, di questo passaggio conferisce all’Iran una leva geopolitica di primaria importanza. Washington insiste affinché Teheran abbandoni il proprio programma nucleare e rinunci a qualsiasi forma di pressione sul traffico marittimo, mentre la leadership iraniana condiziona ogni apertura a richieste precise: risarcimenti per i danni subiti, la revoca delle misure di isolamento economico e la cessazione dei fronti di guerra indiretti, in particolare in Libano. La distanza tra le posizioni resta ampia e strutturale.

All’interno di questa dinamica si inserisce il ruolo sempre più rilevante della Cina, attore imprescindibile per gli equilibri energetici e diplomatici dell’area. Pechino, forte dei suoi rapporti con Teheran e della propria dipendenza dalle forniture energetiche mediorientali, si muove secondo una logica pragmatica, evitando un coinvolgimento diretto ma preservando i propri interessi strategici. Gli Stati Uniti puntano a coinvolgere la Cina in un’azione di contenimento dell’Iran, lasciando intendere che eventuali forme di sostegno a Teheran potrebbero riflettersi negativamente sulle relazioni bilaterali, anche sul piano commerciale.

Sul piano economico e logistico, il conflitto sta producendo una riconfigurazione delle rotte energetiche e dei meccanismi di approvvigionamento. Alcuni paesi stanno esplorando accordi alternativi per garantire la continuità delle forniture, mentre emergono segnali di una possibile istituzionalizzazione di pratiche che rafforzerebbero il controllo iraniano sullo stretto. Questo scenario accresce il livello di incertezza per le economie fortemente dipendenti dal Golfo e, più in generale, per la stabilità delle catene globali del valore.

Parallelamente, si osserva una progressiva ridefinizione delle alleanze regionali. Il conflitto ha accelerato dinamiche di avvicinamento tra Israele e alcuni attori del Golfo (Emirati Arabi Uniti in testa), già avviate negli ultimi anni, mentre l’Iran intensifica la propria proiezione di influenza attraverso attori non statali e strumenti di pressione indiretta. Anche altri paesi della regione sembrano assumere un ruolo più attivo, talvolta in forme non ufficiali, contribuendo a una crescente complessità del quadro strategico.

Resta centrale la questione nucleare, che continua a rappresentare il principale nodo irrisolto. Per Washington, la garanzia che l’Iran non possa dotarsi di un’arma atomica costituisce una linea invalicabile; per Teheran, il programma nucleare rimane un elemento di sovranità e deterrenza. L’assenza di un terreno comune su questo punto impedisce, allo stato attuale, qualsiasi reale avanzamento negoziale.

Il conflitto, lungi dall’essere contenuto entro una dimensione regionale, si configura sempre più come un fattore di ridefinizione degli equilibri globali, in cui interessi energetici, competizione tra grandi potenze e nuove geometrie politiche si intrecciano in modo sempre più stretto.