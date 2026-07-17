Il ritorno del “Re del Nord”: Andy Burnham alla guida del Labour e la sfida di cambiare il Regno Unito

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di Giulia Boschi

La politica britannica apre una nuova fase. Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco della Greater Manchester ed ex ministro nei governi laburisti di Tony Blair e Gordon Brown, è stato proclamato nuovo leader del Partito laburista e da lunedì assumerà anche l’incarico di primo ministro del Regno Unito, dopo le dimissioni di Keir Starmer.

Una successione senza suspense, ma dal forte valore politico. Burnham non ha dovuto affrontare un vero confronto interno: la sua candidatura ha raccolto il sostegno della grande maggioranza dei parlamentari laburisti e dei sindacati affiliati, rendendo superfluo il voto della base. Una consacrazione che fotografa la ricerca, all’interno del Labour, di una nuova identità dopo la fase di Starmer, segnata dalla riconquista del governo ma anche da crescenti difficoltà sul piano del consenso.

La vittoria di Burnham rappresenta soprattutto il ritorno al centro della scena politica britannica delle periferie industriali del Nord dell’Inghilterra. Per anni soprannominato “King of the North”, il “re del Nord”, Burnham ha costruito la propria carriera sulla denuncia delle disuguaglianze territoriali prodotte dalla lunga concentrazione di potere economico e politico nella capitale.

La sua linea politica si fonda su tre pilastri: maggiore autonomia ai territori, rilancio della produzione industriale e un ruolo più incisivo dello Stato nei settori strategici, dai trasporti all’edilizia pubblica.

Il nuovo leader laburista sostiene che il Regno Unito debba superare quarant’anni di politiche economiche ispirate al neoliberismo, un modello che, secondo Burnham, avrebbe favorito la privatizzazione dei servizi, la centralizzazione delle decisioni e l’aumento delle disparità tra Londra e il resto del Paese. “È arrivato il momento del cambiamento”, è il messaggio con cui Burnham ha aperto la sua nuova fase politica, promettendo un Labour più vicino alle comunità che hanno pagato il prezzo della deindustrializzazione.

L’arrivo di Burnham a Downing Street segna una svolta rispetto alla strategia portata avanti da Keir Starmer. L’ex leader laburista aveva puntato sulla moderazione, sulla disciplina fiscale e sulla riconquista dell’elettorato centrista dopo gli anni della leadership di Jeremy Corbyn. Una strategia che aveva consentito al Labour di tornare al governo, ma che non ha eliminato il malessere sociale in molte aree del Paese. Il costo della vita, la crisi del sistema sanitario pubblico, la difficoltà nell’accesso alla casa e il senso di marginalizzazione delle aree industriali hanno continuato ad alimentare sfiducia verso i partiti tradizionali.

Burnham prova ora a intercettare quella frattura politica e sociale, senza però riproporre il radicalismo della stagione corbyniana. La sua posizione viene generalmente definita come “soft left”: una sinistra moderata, favorevole a un maggiore intervento pubblico ma lontana dalle posizioni più radicali dell’ex leader del Labour.

Il nuovo premier dovrà affrontare anche la crescita di Reform UK, il movimento populista guidato da Nigel Farage, che negli ultimi anni ha conquistato consensi soprattutto tra gli elettori tradizionalmente vicini alla destra conservatrice ma anche tra una parte della classe lavoratrice delusa dal Labour. Burnham ha scelto di non inseguire l’agenda politica della destra sui temi dell’immigrazione e del nazionalismo economico. La sua strategia punta invece a sottrarre terreno a Reform UK affrontando le cause sociali del malcontento: salari stagnanti, declino industriale e perdita di opportunità economiche fuori Londra.

Una scommessa rischiosa: il nuovo primo ministro dovrà dimostrare che il rilancio dei territori e il rafforzamento dei servizi pubblici possono tradursi rapidamente in risultati concreti.

Uno dei simboli della nuova fase sarà probabilmente la creazione di una presenza stabile del governo anche a Manchester, una sorta di seconda sede operativa di Downing Street. La scelta ha un forte valore politico: rappresenta la volontà di ridurre il peso della capitale nelle decisioni nazionali e di costruire un Regno Unito più decentralizzato.

Durante il suo mandato da sindaco, Burnham ha promosso investimenti nei trasporti pubblici e una maggiore autonomia amministrativa per la Greater Manchester, diventata uno dei principali laboratori britannici di governo locale. Il suo progetto nazionale punta ora a estendere quel modello: più poteri alle regioni, maggiore capacità decisionale locale e una politica economica meno dipendente dai servizi finanziari di Londra.

La parabola di Burnham è anche quella di un politico che ha inseguito per anni la leadership del Labour. Già candidato alla guida del partito in passato, ha finalmente raggiunto il vertice in un momento complesso, con un Paese segnato da profonde divisioni economiche e territoriali. La sua sfida sarà trasformare una forte narrazione politica in risultati misurabili. Il consenso iniziale deriva soprattutto dalla promessa di cambiamento, ma il nuovo governo sarà giudicato sulla capacità di migliorare concretamente condizioni di vita, servizi pubblici e prospettive economiche.

Il passaggio da Manchester a Downing Street potrebbe dunque rappresentare molto più di un cambio di leadership: potrebbe essere il tentativo del Labour di riscrivere il proprio rapporto con l’elettorato britannico, riportando al centro quelle comunità industriali che per decenni hanno rappresentato il cuore storico del movimento laburista.

La partita di Andy Burnham comincia da qui: convincere il Paese che il “modello del Nord” può diventare un nuovo modello britannico.