(Lucas de Souza Martins) – Una corte suprema brasiliana ha dichiarato l’ex presidente Jair Bolsonaro colpevole di molteplici capi d’accusa, tra cui la guida di un gruppo criminale e il tentativo di rovesciare violentemente il regime democratico. È stato condannato a 27 anni e tre mesi di carcere.

Secondo l’accusa, Bolsonaro, i membri del suo gabinetto e l’esercito avrebbero cercato di orchestrare un colpo di stato dopo la sua sconfitta elettorale nel novembre 2022 e di assassinare l’attuale presidente e rivale politico Luiz Inácio Lula da Silva. La magistratura brasiliana ha associato le azioni dell’ex presidente agli eventi che hanno portato al saccheggio del palazzo presidenziale, del Congresso e della Corte Suprema nella capitale Brasilia da parte dei suoi sostenitori nel gennaio 2023.

Sebbene il verdetto sia stato accolto con favore da altri leader latinoamericani, come il presidente colombiano Gustavo Petro e il presidente cileno Gabriel Boric, l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, fedele alleato di Bolsonaro, lo ha rapidamente condannato. Nei giorni precedenti il ​​verdetto della corte, Washington ha intensificato la pressione sul governo brasiliano imponendo una tariffa del 50% sui prodotti brasiliani e imponendo sanzioni personali contro il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes ai sensi della Legge Magnitsky, citando presunte violazioni dei diritti umani.

Ma il governo e le istituzioni brasiliane non hanno ceduto. Lula ha salutato la decisione come “storica” ​​e ha respinto i tentativi degli Stati Uniti di interferire negli affari interni del Brasile.

Il verdetto è davvero storico, non solo perché segna la prima volta che un capo di Stato brasiliano viene condannato per accuse simili, ma anche perché dimostra che, nonostante la tumultuosa storia del Brasile, la sua democrazia è un sistema resiliente, dinamico e adattabile che funziona.

Questo potrebbe sorprendere alcuni. Dopotutto, il passato recente del Paese riflette le lotte contro autoritarismo e repressione. Dai sette decenni di monarchia imperiale nel XIX secolo, dopo l’indipendenza dal Portogallo, passando per il periodo repubblicano, la rivoluzione del 1930, l’instabile regime parlamentare, la dittatura militare durante la Guerra Fredda e l’impeachment di due presidenti nell’era democratica, il Brasile potrebbe facilmente essere etichettato come uno Stato instabile e imprevedibile.

Inoltre, il Paese si trova in una regione che da tempo conosce colpi di stato, dittature e autoritarismi, spesso sostenuti o orchestrati dagli Stati Uniti.

La dittatura militare brasiliana era fermamente sostenuta dal governo degli Stati Uniti. Washington incoraggiò e appoggiò il colpo di stato militare del 1964, che inaugurò un’era di sanguinosa repressione che sarebbe terminata solo due decenni dopo. Eppure, il sistema democratico che ne seguì si dimostrò resiliente anche di fronte alle malefatte dei leader politici.

Nel 1979, il presidente João Baptista Figueiredo firmò una legge che concedeva l’amnistia sia al personale militare che agli oppositori della dittatura, nel tentativo di aprire la strada alla democratizzazione. La legge servì anche a coprire i crimini del regime militare e a proteggere i responsabili.

Nel 2021, Bolsonaro ha deciso di interrompere questa politica di amnistia per i crimini contro lo Stato, firmando una legge che criminalizza i tentativi di colpo di Stato e gli attacchi alla democrazia. È proprio questa disposizione ad essere utilizzata dalla Corte Suprema nella sua sentenza contro di lui.

Questa non è l’unica volta in cui i tribunali brasiliani hanno utilizzato i programmi legislativi dei presidenti contro di loro. Nel 2005, durante il primo mandato di Lula, il Paese fu scosso da un grave scandalo di compravendita di voti al Congresso. Nell’ambito dei suoi sforzi per placare l’opinione pubblica, il presidente emanò la Legge sulla Fedina Penale (Lei da Ficha Limpa) nel 2010, che rendeva ineleggibile a ricoprire cariche pubbliche per otto anni qualsiasi candidato condannato da un organo giudiziario collegiale (più di un giudice). Nel 2018, a Lula stesso è stato impedito di candidarsi nuovamente alla presidenza in base alla sua stessa legge a causa di una condanna per corruzione.

Ma questi non sono gli unici esempi di democrazia brasiliana che ha superato le tempeste politiche legate ai suoi leader. Il Paese ha attraversato due impeachment presidenziali senza grandi sconvolgimenti al sistema. Il presidente di destra Fernando Collor (1990-1992) è stato rimosso dall’incarico a causa di corruzione che coinvolgeva il tesoriere della sua campagna elettorale, mentre la presidente di sinistra Dilma Rousseff (2011-2016) ha perso il suo incarico per manipolazione del bilancio federale.

La rimozione di entrambi i leader non ha portato a instabilità istituzionale, ma ha invece aperto la strada a riforme significative. Tra queste, il Plano Real (Piano Reale) del 1994, che ha finalmente riportato l’inflazione sotto controllo, e la riforma del lavoro del 2017, che ha stabilito il primato dei contratti collettivi di lavoro sulla legislazione vigente.

Presi insieme, questi esempi dimostrano che il sistema politico brasiliano trae forza istituzionale dall’applicazione dello stato di diritto in tutto lo spettro ideologico.

Il caso brasiliano richiede una riconsiderazione della consolidata ma inesatta visione secondo cui l’America Latina sarebbe un terreno fertile per democrazie instabili e imprevedibili. Dimostra invece che le istituzioni funzionano e dimostrano modernità e adattabilità.

Il Brasile offre quindi un punto di riferimento per le altre democrazie della regione e non solo.

* Lucas de Souza Martins – Esperto in relazioni diplomatiche tra America Latina e Stati UnitiLucas de Souza Martins è un esperto di relazioni diplomatiche tra America Latina e Stati Uniti. È dottorando in Storia alla Temple University, dove ha insegnato politica statunitense e latinoamericana, e alla Villanova University.