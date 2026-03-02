Iran dopo Khamenei: perché la forza militare non “fabbrica” un cambio di regime

Condividi su

di Alessandro Aramu

L’uccisione della Guida suprema della Repubblica Islamica dell’Iran Ali Khamenei è un evento che sposta davvero gli assi: colpire il vertice supremo di un sistema teocratico significa colpire insieme comando politico, simbolo religioso e perno dell’equilibrio tra fazioni. Proprio per questo, però, l’errore analitico più comune è confondere l’impatto tattico con l’esito strategico, cioè assumere che una “decapitazione” produca automaticamente un cambio di regime ordinato. Le cronache più recenti descrivono un paese polarizzato, con manifestazioni anti-regime ma anche cortei di lutto e un apparato che prova a mostrare continuità, mentre Teheran entra in una modalità di “sopravvivenza” più che di trasformazione politica.

Il punto centrale è distinguere tra regime e Stato. L’eliminazione del leader può aprire una crisi di legittimità, ma non dissolve automaticamente l’amministrazione, né smonta da sola l’infrastruttura coercitiva. Anzi: quando un sistema è costruito per assorbire shock, la rimozione del vertice può innescare una ricomposizione difensiva. L’Iran possiede meccanismi formali per evitare il vuoto immediato: la stessa architettura costituzionale prevede che, fino alla nomina di un nuovo Leader, le funzioni vengano temporaneamente assunte da un consiglio composto dal presidente, dal capo del potere giudiziario e da un faqih del Consiglio dei Guardiani selezionato tramite il Consiglio per il Discernimento. Questo “pilota automatico” non è una garanzia di stabilità politica, ma riduce il rischio di paralisi amministrativa nel brevissimo periodo.

Qui emerge il primo limite strutturale dell’azione militare orientata al regime change: la forza può spezzare una testa, persino molte teste, ma non può, da sola, produrre la legittimità necessaria a sostituirla. La guerra è un catalizzatore, non un’architettura. Anche se l’obiettivo dichiarato o implicito di Washington e Gerusalemme fosse “sbloccare” una transizione, il dopo dipende da variabili che le bombe non controllano: continuità fiscale e burocratica, controllo delle catene di comando, capacità di impedire defezioni e milizianizzazione, e soprattutto la costruzione di un’autorità riconosciuta. Le analisi che in queste ore valutano la successione convergono su un elemento: l’asse tra apparati di sicurezza e istituzioni resterà decisivo e potrebbe produrre un esito più duro, non più morbido.

Il secondo limite riguarda la psicologia politica collettiva. Nella cosmologia sciita la morte per mano del nemico esterno può essere incorniciata come martirio e riscatto, e quindi diventare un collante nazional-difensivo. Non significa che l’intera società si ricompatti – la frattura tra “strada” e potere, dopo repressioni e crisi economica, resta profonda – ma significa che l’intervento esterno può ridurre lo spazio politico dell’opposizione interna, costringendola a scegliere tra contestazione e sospetto di collaborazionismo. Lo si intravede già nei resoconti: accanto a proteste notturne, le processioni di lutto diurne mostrano che esiste un bacino mobilitabile dal sistema se il frame dominante diventa “aggressione straniera”.

Il terzo limite è istituzionale e securitario: l’idea che “decapitare” i vertici equivalga a disarmare l’apparato. In realtà, in molti sistemi considerati autoritari la sopravvivenza del regime è distribuita in reti: corpi militari, servizi, milizie, fondazioni economiche, apparati giudiziari. Se queste reti percepiscono che la transizione implica vendetta o spoliazione, la razionalità cambia: non cercano un compromesso, cercano la sopravvivenza. È il meccanismo per cui segmenti dell’apparato possono trasformarsi in attori decentralizzati, sabotando qualunque nuovo ordine.

Anche la letteratura strategica sulle “leadership targeting” mette in guardia: la rimozione del leader non produce necessariamente collasso, e spesso gli effetti dipendono dalla resilienza organizzativa e dalla coesione interna. Pur trattandosi in quei lavori soprattutto di organizzazioni armate non-statali, la lezione di fondo è esportabile: decapitare non equivale automaticamente a disintegrare.

Infine, c’è il limite geopolitico, quello che spesso rende il regime change militare un gioco a somma negativa. Un vuoto di potere in Iran non è un fatto domestico: è un evento regionale con ricadute su deterrenza, proxy, sicurezza marittima, prezzi energetici, flussi migratori e posture di Russia e Cina. In queste ore, per esempio, si registrano condanne di Mosca e Pechino, per non parlare della Turchia di Erdogan, segnale che la crisi iraniana rischia di diventare anche un test di “ordine internazionale”, non solo un episodio mediorientale. In parallelo, le stesse ricostruzioni giornalistiche che descrivono la precisione dell’operazione avvertono del possibile “effetto rimbalzo”: non eliminare la minaccia, ma aprire la strada a successori più radicali o a una militarizzazione ulteriore del processo decisionale.

Che cosa ne segue, in termini di scenari, se si ragiona sui limiti della forza? Nel breve periodo, il sentiero più plausibile è una continuità securitaria: un potere che prova a dimostrare controllo, attiva la cornice del martirio e concentra la governance sull’emergenza, anche attraverso un consiglio temporaneo e una gestione più militarizzata. Nel medio periodo, gli esiti divergono non in base alla “quantità” di pressione militare esterna, ma in base a due domande interne: l’apparato resta unito o entra in competizione? La burocrazia civile resta operativa o si sfilaccia? Se regge l’unità, il cambio di regime diventa improbabile e può emergere un Iran più duro e più sospettoso; se si apre una frattura intra-élite, cresce il rischio di instabilità cronica, ma non necessariamente di democratizzazione; se collassano insieme comando e amministrazione, allora il rischio è la frammentazione, cioè lo scenario più grave, quello che trasforma il “colpo risolutivo” in un moltiplicatore di caos.

La conclusione, per quanto scomoda per chi immagina scorciatoie, è che l’azione militare ha limiti intrinseci quando l’obiettivo è politico. Può rimuovere persone, degradare capacità, guadagnare tempo o reputazione di forza; ma non può generare da sola consenso, istituzioni legittime, compromessi sociali e un nuovo patto tra governanti e governati. In un sistema come quello iraniano, la “decapitazione” è più probabilmente l’inizio di una transizione ad alta entropia – con possibilità di ricompattamento autoritario o di conflitto interno – che la leva deterministica di un regime change ordinato.