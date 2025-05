Israele autorizza nuovi insediamenti ebraici nei territori occupati della Cisgiordania

Share Pin 0 Condivisioni

Condividi su

Israele ha annunciato l’intenzione di istituire 22 nuovi insediamenti ebraici in Cisgiordania occupata, legalizzando anche alcuni avamposti già costruiti senza l’autorizzazione del governo. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che la decisione “rafforza la nostra presa sulla Giudea e Samaria” — usando il termine biblico per indicare la Cisgiordania — “ancora il nostro diritto storico nella Terra di Israele e rappresenta una risposta schiacciante al terrorismo palestinese.” Ha aggiunto che si tratta anche di “una mossa strategica che impedisce la creazione di uno Stato palestinese che metterebbe in pericolo Israele.”

Israele ha già costruito oltre 100 insediamenti nel territorio, che ospitano circa 500.000 coloni. Gli insediamenti vanno da piccoli avamposti su colline a comunità completamente sviluppate, con condomini, centri commerciali, fabbriche e parchi pubblici.

Israele ha conquistato la Cisgiordania, insieme alla Striscia di Gaza e a Gerusalemme Est, nella guerra del Medio Oriente del 1967, e i palestinesi rivendicano tutti e tre i territori per il futuro Stato palestinese. La maggior parte della comunità internazionale considera gli insediamenti illegali e un ostacolo alla risoluzione del conflitto che dura da decenni.

La Cisgiordania ospita 3 milioni di palestinesi, che vivono sotto il controllo militare israeliano, mentre l’Autorità Palestinese, sostenuta dall’Occidente, amministra i centri urbani. I coloni israeliani, invece, godono della cittadinanza israeliana.

Israele ha accelerato la costruzione degli insediamenti negli ultimi anni — ben prima dell’attacco del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas che ha innescato la guerra a Gaza — confinando i palestinesi in aree sempre più ridotte e rendendo ancora più remota la possibilità di creare uno Stato indipendente e sostenibile.

Durante il suo primo mandato, l’amministrazione del presidente Donald Trump ruppe con decenni di politica estera statunitense sostenendo le rivendicazioni israeliane sui territori occupati e adottando misure per legittimare gli insediamenti. L’ex presidente Joe Biden, come la maggior parte dei suoi predecessori, si è detto contrario agli insediamenti, ma ha esercitato poca pressione su Israele per contenerne l’espansione.

La più alta corte delle Nazioni Unite ha stabilito l’anno scorso che la presenza di Israele nei territori palestinesi occupati è illegale e ha chiesto che venga posta fine e che la costruzione di nuovi insediamenti sia immediatamente interrotta. Israele ha respinto l’opinione, non vincolante, dei 15 giudici della Corte Internazionale di Giustizia, affermando che quei territori fanno parte della patria storica del popolo ebraico.

Richieste di insediamenti nella martoriata Gaza

Israele ha ritirato i suoi insediamenti dalla Striscia di Gaza nel 2005, ma figure di spicco dell’attuale governo chiedono che vengano ristabiliti e che gran parte della popolazione palestinese del territorio venga reinsediata altrove, attraverso quella che definiscono “emigrazione volontaria”.

I palestinesi vedono questi piani come un progetto di espulsione forzata dalla loro terra, e gli esperti affermano che probabilmente violerebbero il diritto internazionale.

Attualmente Israele controlla oltre il 70% della Striscia di Gaza, secondo Yaakov Garb, professore di studi ambientali all’Università Ben Gurion, che da decenni analizza i modelli di utilizzo del suolo israelo-palestinesi.

L’area comprende le zone cuscinetto lungo il confine con Israele, la città meridionale di Rafah — oggi in gran parte disabitata — e altre ampie aree che Israele ha ordinato di evacuare.

La guerra è iniziata con l’attacco di Hamas il 7 ottobre, quando militanti hanno fatto irruzione in Israele uccidendo circa 1.200 persone, in gran parte civili, e rapendo 251 persone. Hamas trattiene ancora 58 ostaggi, circa un terzo dei quali vivi, dopo che la maggior parte è stata rilasciata durante le tregue. Le forze israeliane hanno liberato otto ostaggi e recuperato decine di corpi.

L’offensiva di ritorsione israeliana ha ucciso oltre 54.000 palestinesi, per lo più donne e bambini, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, che non specifica quanti fossero civili e quanti combattenti.

Condividi su