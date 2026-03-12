Israele colpita ancora, l’Iran resiste: la reazione degli ayatollah sorprende Trump e Netanyahu

Condividi su

A quasi due settimane dall’inizio del conflitto, il confronto tra Iran, Israele e Stati Uniti continua a mostrare una dinamica più complessa di quanto molti osservatori avessero previsto. Nonostante i pesanti danni subiti e l’elevato numero di obiettivi colpiti, Teheran ha continuato a mantenere una capacità offensiva significativa, lanciando nuovi attacchi e dimostrando di non essere stata neutralizzata sul piano operativo.

Uno degli elementi centrali emersi in queste ore riguarda la capacità di adattamento militare. In guerra, infatti, non conta soltanto la quantità di uomini, mezzi o armamenti a disposizione, ma anche la rapidità con cui un apparato militare riesce a correggere le proprie vulnerabilità, modificare le tattiche e reagire ai mutamenti del campo di battaglia. È su questo terreno che, secondo diverse analisi, l’Iran avrebbe mostrato una preparazione più solida del previsto, mentre da parte americana sarebbero emerse sottovalutazioni rilevanti.

Gli strateghi iraniani avrebbero studiato con attenzione sia le dinamiche della guerra in Ucraina sia le modalità con cui Israele ha condotto i propri raid nelle ultime settimane. L’obiettivo sarebbe stato duplice: comprendere come venissero individuate e colpite le rampe di lancio e individuare i punti di pressione dei sistemi difensivi israeliani, in particolare sul fronte dell’intercettazione di missili e droni. Proprio l’intensità degli attacchi e il consumo di intercettori avrebbero rappresentato uno dei nodi strategici su cui Teheran ha costruito la propria risposta.

Secondo questa lettura, la prima mossa iraniana sarebbe stata orientata a indebolire la rete radar e i sistemi di avvistamento, così da aprire varchi nelle difese antimissile. Una volta ridotta la capacità di intercettazione, i raid si sarebbero estesi anche contro infrastrutture e installazioni militari statunitensi nella regione, con danni economici rilevanti e un impatto simbolico non trascurabile. Colpire basi e strutture logistiche americane, oltre che obiettivi israeliani, significa infatti allargare il messaggio politico del conflitto e dimostrare che la pressione militare può raggiungere più teatri contemporaneamente.

Sul fronte operativo, l’Iran avrebbe inoltre puntato su un impiego diversificato dei propri armamenti, combinando missili, droni e sistemi più difficili da neutralizzare. Particolare attenzione sarebbe stata riservata anche alla protezione dei vettori e alla sopravvivenza della catena di comando, con l’obiettivo di evitare un collasso rapido sotto i bombardamenti. La capacità di conservare risorse, disperdere i lanci e proseguire gli attacchi, pur con intensità variabile, viene oggi interpretata come uno dei segnali più significativi della resilienza del dispositivo iraniano.

Resta aperto anche il tema della consistenza reale dell’arsenale di Teheran. Mentre Washington continua a sostenere di aver ridotto drasticamente la capacità di rappresaglia iraniana, all’interno dell’apparato militare statunitense emergerebbero dubbi sulla completezza delle informazioni disponibili. In particolare, il timore è che una parte dei lanciatori e delle scorte sia rimasta fuori dal raggio delle valutazioni iniziali, lasciando all’Iran margini d’azione superiori a quelli stimati nei primi giorni della crisi.

Per la leadership iraniana, del resto, la sola prosecuzione degli attacchi rappresenta già un risultato politico. Continuare a colpire, anche in modo intermittente, consente a Teheran di trasmettere l’immagine di un sistema ancora funzionante, capace di resistere alla pressione militare e di evitare l’effetto di una resa imposta dall’alto. Sul piano della comunicazione strategica, è un messaggio che conta almeno quanto i risultati sul terreno.

Accanto alla dimensione strettamente militare, cresce intanto la preoccupazione per le conseguenze economiche e regionali del conflitto. Gli attacchi contro infrastrutture e snodi energetici nei Paesi del Golfo alimentano il rischio di una destabilizzazione più ampia, con possibili ricadute sui mercati internazionali e sulle forniture di greggio. Ancora più delicata è la questione dello Stretto di Hormuz, passaggio cruciale per il traffico energetico globale. Se la minaccia alla navigazione dovesse intensificarsi, la crisi potrebbe rapidamente assumere una portata ben più vasta del confronto militare diretto.

È proprio questo il punto che oggi sembra pesare maggiormente sulle scelte di Washington. Le critiche si concentrano non solo sulla gestione dell’offensiva, ma anche sull’assenza di una pianificazione adeguata rispetto agli scenari più prevedibili: la risposta iraniana contro le basi statunitensi, il rischio per i partner del Golfo e la vulnerabilità delle rotte marittime. In altre parole, la guerra non si starebbe giocando soltanto sui raid e sulle intercettazioni, ma anche sulla capacità di governarne le ricadute economiche, diplomatiche e strategiche.

Il conflitto entra così in una fase in cui la superiorità tecnologica non basta, da sola, a garantire un esito rapido. La tenuta delle scorte, la flessibilità tattica, la protezione delle infrastrutture e il controllo dell’escalation regionale diventano fattori decisivi quanto i bombardamenti. Ed è su questo terreno che, oggi, si misura la vera difficoltà di trovare una via d’uscita.