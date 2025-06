Italia e Libia: il controverso sostegno ai rimpatri forzati e il nodo della responsabilità internazionale

Share Pin 0 Condivisioni

Mentre il Mediterraneo continua a essere teatro di emergenze umanitarie, l’Italia si trova al centro di una crescente ondata di critiche per il suo ruolo nel finanziamento e nel supporto operativo delle intercettazioni in mare che portano al rimpatrio forzato di richiedenti asilo in Libia. Le Nazioni Unite, insieme a numerosi organismi internazionali, hanno qualificato queste pratiche come potenziali crimini contro l’umanità, aprendo un fronte di contestazione che tocca non solo l’efficacia della politica migratoria italiana, ma anche la sua legittimità sul piano del diritto internazionale.

Il sostegno italiano alle operazioni libiche

Secondo fonti attendibili, l’Italia continua a finanziare e supportare la Guardia Costiera libica, nonostante le ripetute denunce relative alle condizioni disumane a cui vengono sottoposti i migranti una volta riportati nei centri di detenzione del Paese nordafricano. Numerosi rapporti di media internazionali e ONG documentano sistematicamente abusi, torture, violenze sessuali, detenzioni arbitrarie e schiavitù, in un contesto privo di qualsiasi garanzia giuridica.

Le intercettazioni avvengono spesso in acque internazionali e sono rese possibili anche grazie all’assistenza tecnica e logistica fornita da Roma. Questa collaborazione prosegue nonostante le raccomandazioni esplicite a interrompere gli aiuti, espresse da istituzioni autorevoli come il Segretario Generale delle Nazioni Unite, l’Alto Commissario per i Diritti Umani, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa e numerose organizzazioni della società civile.

Il vertice del 2023: tra accordi energetici e forniture militari

Un momento chiave di questa controversa cooperazione si è avuto il 28 gennaio 2023, con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tripoli. Durante l’incontro con i vertici libici, oltre a siglare un accordo energetico strategico per l’approvvigionamento di gas naturale, il governo italiano ha formalizzato la consegna alla Guardia Costiera libica di cinque imbarcazioni “completamente attrezzate”. Una decisione che, secondo gli analisti, sancisce un consolidamento della dimensione securitaria della partnership tra i due Paesi, a scapito di quella umanitaria.

Una complicità che solleva interrogativi

Il supporto logistico e politico fornito da Roma, a fronte di prove consolidate sugli abusi sistemici subiti dai migranti rimpatriati in Libia, solleva interrogativi profondi sulla posizione dell’Italia rispetto agli obblighi internazionali in materia di diritti umani. Diverse voci del diritto internazionale sottolineano che sostenere operazioni che portano a gravi violazioni dei diritti fondamentali può configurare una forma di complicità attiva o, quanto meno, di corresponsabilità morale e politica.

Tale contesto ha alimentato un acceso dibattito interno e comunitario sulla gestione dei flussi migratori. Da un lato, vi è la necessità dichiarata di contenere i fenomeni migratori irregolari; dall’altro, resta aperta la questione del rispetto delle convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, in particolare la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e la Convenzione contro la tortura.

La linea seguita dal governo italiano negli ultimi anni, in continuità con precedenti esecutivi, riflette un orientamento che privilegia il contenimento migratorio rispetto alla tutela dei diritti umani. Tuttavia, la crescente pressione internazionale e il rischio di possibili implicazioni legali per crimini commessi da soggetti sostenuti da Roma pongono il Paese di fronte a un bivio strategico: ridefinire il proprio ruolo nel Mediterraneo o affrontare un progressivo isolamento sul piano della credibilità internazionale.

(a.a.)

