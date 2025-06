La Bulgaria è vicina ad aderire all’euro, ma deve fare i conti con disinformazione e paura

Share Pin 0 Condivisioni

La Bulgaria è vicina a realizzare il suo obiettivo decennale di aderire all’euro e di approfondire i legami con i paesi più prosperi dell’Europa occidentale. Ma il governo si trova ad affrontare una reazione populista contro la moneta unica alla vigilia di una decisione chiave delle autorità dell’Unione Europea. I timori di inflazione, povertà e incertezza si mescolano alla disinformazione diffusa sui social media, che mira a mettere i cittadini contro l’euro. Il malcontento si accompagna al crescente sostegno ai partiti populisti e anti-UE in tutta Europa, sfruttato dai politici nazionalisti e filorussi in un Paese che rimane uno dei più poveri e afflitti dalla corruzione d’Europa.

“L’adozione dell’euro ci farà sentire al limite della povertà. Dopotutto, i prezzi saranno in euro”, ha affermato la pensionata 78enne Tanya Ignatova. “La Bulgaria non è pronta per l’euro. Un giorno potremmo esserlo, ma non ora”, ha detto un altro pensionato, Mario Georgiev. Nei giorni scorsi diverse migliaia di persone hanno protestato contro l’euro nella capitale, chiedendo un referendum sulla transizione dal lev all’euro. Il leader del partito filo-russo Varazhdane, Kostadin Kostadinov, ha dichiarato alla folla che “la Bulgaria si è sollevata e ha dichiarato: Libertà, scegliamo il lev bulgaro!”.

Molti sostengono l’euro

Altri in Bulgaria affermano che il Paese beneficia già dell’adesione all’UE e che la valuta non ha importanza. “Abbiamo l’inflazione ora e l’avremo in futuro”, ha affermato il ventiseienne Konstantin Bozhinov. Con l’obiettivo di approfondire l’integrazione europea in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, il governo sta proseguendo. Ha chiesto una verifica per verificare se soddisfa i requisiti di bassa inflazione, solide finanze pubbliche e conformità giuridica alle istituzioni dell’UE. Mercoledì la Commissione europea annuncerà i risultati.

Se la Commissione darà il via libera, nelle prossime settimane gli altri Stati membri decideranno sulla candidatura della Bulgaria. Nell’ultima revisione del 2022, la Bulgaria non ha soddisfatto il requisito di inflazione. Da allora, l’inflazione è diminuita.

Il presidente Rumen Radev ha incoraggiato le voci anti-euro proponendo un referendum sulla moneta unica, citando le preoccupazioni dell’opinione pubblica sull’inflazione e sul potere d’acquisto. Ciò ha fatto seguito a una protesta dello scorso febbraio , in cui gli uffici della Commissione esecutiva dell’UE a Sofia sono stati imbrattati di vernice rossa e l’ingresso è stato dato alle fiamme.

La proposta del presidente è stata respinta dalla maggioranza europeista del parlamento, che ha accusato Radev di agire a favore della Russia con il suo tentativo dell’ultimo minuto di sabotare l’adozione dell’euro.

Secondo il sondaggio multinazionale Eurobarometro dell’UE, pubblicato la scorsa settimana, il 50% dei bulgari è contrario all’adozione dell’euro, mentre il 43% è favorevole. Al contrario, la fiducia nell’euro continua a crescere nel resto dell’UE.

La Bulgaria è entrata a far parte dell’UE nel 2007. È stata afflitta da instabilità politica e corruzione, che hanno alimentato l’euroscetticismo tra i suoi 6,4 milioni di cittadini. Gli analisti affermano che le campagne di disinformazione provenienti dall’estero hanno alimentato i timori di cambiamenti economici che potrebbero portare a un aumento della povertà.

Decine di false affermazioni da parte di oppositori dell’eurozona sono state pubblicate sui social network. Una sostiene che l’UE intenda confiscare i risparmi dei cittadini se non li spenderanno entro un certo periodo. Un’altra sostiene che i piani per introdurre una versione digitale dell’euro facciano parte di un piano per controllare tutti.

“È in atto un potente lavaggio del cervello nei confronti del bulgaro medio. Si diffondono paure illusorie, si raccontano bugie senza scrupoli e senza scrupoli”, ha affermato Ognyan Minchev, direttore dell’Istituto per gli Studi Regionali e Internazionali di Sofia. Rischi e ricompense Gli economisti affermano che l’adesione all’euro non porterà cambiamenti radicali all’economia bulgara nel breve termine. Questo perché il governo ha agganciato la valuta all’euro per legge, a un tasso fisso di 1 lev per ogni 51 centesimi di euro. L’adesione all’euro può comportare minori costi di prestito, una maggiore facilità nel confrontare i prezzi nazionali ed esteri e l’eliminazione della necessità di cambiare valuta quando si va in vacanza in un altro paese dell’euro. Inoltre, è un segno di integrazione nell’UE e nella sua grande economia. I membri ottengono un posto nel comitato per la fissazione dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea.

