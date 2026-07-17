La frattura tra Washington e Tel Aviv: l’accusa di Vance apre una nuova fase nei rapporti Usa-Israele

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di Francesco Levoni

Le dichiarazioni di JD Vance contro alcuni settori del governo israeliano segnano un passaggio politico di particolare rilevanza nei rapporti tra Stati Uniti e Israele. Non tanto per il contenuto delle accuse — il tentativo degli alleati di influenzare le scelte strategiche di Washington non è un fenomeno nuovo — quanto per il livello istituzionale da cui provengono e per la durezza del linguaggio utilizzato.

In un’intervista con il podcaster Joe Rogan, il vicepresidente americano ha accusato alcuni esponenti dell’esecutivo israeliano di aver promosso iniziative volte a orientare l’opinione pubblica statunitense contro il percorso negoziale con l’Iran, con l’obiettivo di impedire un accordo e mantenere aperta la prospettiva di una prosecuzione delle operazioni militari.

Secondo Vance, esisterebbero “persone all’interno del governo israeliano” impegnate in una campagna per modificare il consenso americano sulla politica verso Teheran. Il vicepresidente ha parlato di una vera e propria operazione di influenza, sostenendo che il punto critico non sia il tentativo di Israele di difendere i propri interessi — comportamento considerato fisiologico nelle relazioni tra Stati — ma il rischio che tali pressioni arrivino a condizionare il processo decisionale americano.

La questione assume un peso particolare perché riguarda uno dei rapporti bilaterali più consolidati della politica internazionale contemporanea. L’alleanza tra Stati Uniti e Israele è fondata da decenni su una convergenza strategica in Medio Oriente, ma negli ultimi anni sono emerse divergenze sempre più evidenti sulla gestione delle crisi regionali, soprattutto riguardo all’Iran.

Il cuore dello scontro è rappresentato dalla diversa valutazione della minaccia iraniana. Israele considera il programma nucleare di Teheran e la sua capacità missilistica un rischio diretto alla propria sicurezza nazionale e ha storicamente sostenuto una linea basata sulla massima pressione politica e militare.

Una parte dell’establishment americano, invece, pur condividendo la necessità di impedire all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare, ritiene che una soluzione diplomatica possa essere più efficace rispetto a un conflitto prolungato e potenzialmente destabilizzante per l’intero Medio Oriente.

Vance si è collocato apertamente su questa seconda linea, difendendo l’accordo raggiunto dall’amministrazione Trump e sostenendo che l’obiettivo strategico degli Stati Uniti non sia una guerra senza fine, ma la costruzione di un equilibrio che impedisca a Teheran di raggiungere capacità nucleari militari.

La sua posizione riflette una corrente interna al movimento conservatore americano, soprattutto nell’area vicina a Donald Trump, più scettica rispetto agli interventi militari esterni e più orientata verso una politica di riduzione degli impegni diretti degli Stati Uniti nei conflitti internazionali.

Uno degli aspetti più significativi delle dichiarazioni di Vance riguarda il riferimento alle campagne di influenza politica. Il vicepresidente ha sostenuto che alcune iniziative legate a Israele avrebbero avuto l’obiettivo di orientare il dibattito interno americano, in particolare all’interno della base elettorale conservatrice.

La questione è particolarmente delicata perché il rapporto tra Israele e politica americana è sempre stato caratterizzato da una forte dimensione interna. Per decenni il sostegno a Tel Aviv ha rappresentato un elemento trasversale della politica estera statunitense, sostenuto sia da ambienti democratici sia repubblicani.

Negli ultimi anni, tuttavia, questa convergenza ha iniziato a mostrare crepe. Le nuove generazioni del Partito democratico hanno espresso posizioni più critiche verso il governo israeliano, mentre una parte del movimento MAGA ha iniziato a mettere in discussione il livello di coinvolgimento americano nelle crisi mediorientali.

La guerra con l’Iran e il dibattito sul negoziato hanno quindi trasformato una questione di politica estera in un terreno di confronto interno negli Stati Uniti. La portata delle parole di Vance risiede soprattutto nella loro provenienza. Critiche nei confronti delle scelte dei governi israeliani sono state espresse in passato anche da esponenti di primo piano della politica americana, ma raramente un vicepresidente in carica aveva accusato pubblicamente membri del governo israeliano di tentare di influenzare direttamente il processo politico statunitense.

Per questo motivo diversi osservatori hanno definito le dichiarazioni di Vance un evento eccezionale. L’ex diplomatico israeliano Alon Pinkas ha parlato di una situazione “senza precedenti”, sottolineando come il livello dello scontro indichi una distanza politica crescente tra le due capitali.

Non si tratta, tuttavia, di una rottura dell’alleanza. Il rapporto strategico tra Stati Uniti e Israele rimane basato su interessi comuni: cooperazione militare, intelligence, sicurezza regionale e contenimento dell’influenza iraniana. Ma il metodo e le priorità stanno diventando terreno di confronto.

La vicenda evidenzia una trasformazione più ampia. Per decenni Israele ha rappresentato per Washington un alleato strategico indispensabile in Medio Oriente. Oggi, però, una parte crescente della classe politica americana considera prioritario ridurre il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nelle crisi regionali e privilegiare accordi diplomatici che evitino nuove guerre.

La posizione di Vance rappresenta questa evoluzione: un approccio che non mette in discussione il sostegno a Israele, ma contesta l’idea che le esigenze di sicurezza israeliane debbano automaticamente coincidere con gli interessi strategici americani.

Il vero elemento di novità non è dunque solo lo scontro personale o diplomatico tra alcuni esponenti dei due governi, ma la ridefinizione di un rapporto storico. La domanda che emerge è se l’alleanza tra Washington e Tel Aviv continuerà a basarsi su una sostanziale identità di vedute oppure se entrerà in una fase più pragmatica, dove gli interessi nazionali dei due Paesi potranno divergere apertamente.

La disputa sull’Iran è soltanto il capitolo più recente di una trasformazione destinata a incidere sugli equilibri del Medio Oriente e sulla stessa politica estera americana nei prossimi anni.