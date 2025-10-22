La maggioranza degli americani sostiene il riconoscimento da parte degli Stati Uniti dello Stato palestinese

Condividi su

L’ottanta per cento dei Democratici e il 41 per cento dei Repubblicani ritengono che gli Stati Uniti dovrebbero riconoscere lo Stato palestinese, secondo un sondaggio Reuters/Ipsos.

Il sondaggio, durato sei giorni e conclusosi lunedì, ha rilevato che il 59 per cento degli intervistati è favorevole al riconoscimento da parte degli Stati Uniti di uno Stato palestinese, mentre il 33 per cento si è detto contrario e il resto è indeciso o non ha risposto alla domanda.

Circa la metà dei Repubblicani sostenitori di Trump – il 53 per cento – si oppone a tale riconoscimento, mentre il 41 per cento dei Repubblicani si è dichiarato favorevole.

Un numero crescente di Paesi – tra cui gli alleati degli Stati Uniti come Regno Unito, Canada, Francia e Australia – ha riconosciuto ufficialmente lo Stato palestinese nelle ultime settimane, suscitando la condanna di Israele.

Il sondaggio Reuters/Ipsos ha inoltre indicato che l’opinione pubblica statunitense sarebbe pronta a riconoscere a Trump il merito nel caso in cui il suo piano dovesse avere successo.

Circa il 51 per cento degli intervistati concorda con l’affermazione secondo cui Trump “merita un notevole riconoscimento” se gli sforzi di pace dovessero riuscire, a fronte del 42 per cento che non è d’accordo.

Sebbene solo un Democratico su venti approvi nel complesso l’operato di Trump come presidente, uno su quattro ritiene che egli dovrebbe ricevere un riconoscimento significativo se la pace dovesse mantenersi.