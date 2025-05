Le elezioni giudiziarie in Messico danneggeranno la democrazia o renderanno i tribunali più responsabili?

Domenica prossima i messicani voteranno per le prime elezioni giudiziarie del paese. La questione, al centro di un acceso dibattito, è se l’elezione dei giudici contribuirà a un ulteriore degrado democratico o purificherà i tribunali dalla corruzione dilagante e dall’impunità.

Il voto arriva in un momento in cui il potere in Messico si è sempre più concentrato nelle mani del presidente, molto popolare, mentre il crimine organizzato esercita un’influenza politica significativa in molte zone del paese. I critici temono che l’elezione dei giudici indebolisca il sistema dei pesi e contrappesi e porti a una magistratura asservita al partito di governo.

In passato, giudici e personale giudiziario ottenevano i propri incarichi per merito ed esperienza. Ora, oltre 7.700 candidati si contendono più di 2.600 cariche giudiziarie, incluse alcune nella Corte Suprema. Centinaia di altre posizioni saranno elette nel 2027. «Non abbiamo mai visto nulla del genere. Quello che sta facendo il Messico è come un esperimento, e non sappiamo quale sarà il risultato», ha dichiarato Carin Zissis, direttrice dell’ufficio di Washington del Council of the Americas.

Le elezioni giudiziarie in Messico coinvolgeranno giudici a tutti i livelli di governo, una situazione senza precedenti a livello mondiale. L’ex presidente Andrés Manuel López Obrador ha promosso con forza questa riforma. Il leader, molto amato, ha avuto per anni rapporti tesi con la magistratura, che spesso bocciava le sue proposte di riforma e bloccava progetti considerati eccessi di potere esecutivo. López Obrador è arrivato a criticare pubblicamente i giudici nelle sue conferenze stampa.

Lo scorso settembre, dopo la vittoria del suo partito Morena alle elezioni presidenziali e legislative, la riforma costituzionale è stata approvata in modo forzato dal Congresso. La sua alleata e successora, la presidente Claudia Sheinbaum, ha proseguito su questa linea. La riforma ha limitato in modo significativo il potere della Corte Suprema di bloccare leggi e atti presidenziali, e ha istituito un tribunale disciplinare per i giudici.

«A mio avviso, la Corte Suprema tornerà a essere irrilevante, come nei vecchi tempi del governo autoritario… quando non aveva praticamente alcun potere di controllo costituzionale», ha affermato lo storico costituzionalista Rafael Estada.

Sheinbaum e López Obrador sostengono che, eleggendo direttamente i giudici, sarà possibile eliminare la corruzione e avvicinare la magistratura al popolo. «Chi sceglierà ora i giudici? Il popolo messicano. Questa è la grande differenza rispetto al passato», ha detto Sheinbaum lunedì, invitando i messicani a votare. «E questo», ha aggiunto, «è democrazia».

Molti dei candidati sono stati scelti tramite sorteggio dopo una selezione a cura di commissioni composte da membri dei tre poteri dello Stato — due dei quali sono controllati dal partito del presidente. I requisiti per candidarsi includono una laurea in giurisprudenza, almeno cinque anni di esperienza professionale, un saggio e lettere di raccomandazione.

Preoccupazioni per un degrado democratico

L’approvazione della riforma ha scatenato settimane di proteste da parte di giudici e personale giudiziario, un duro monito da parte dell’amministrazione Biden e preoccupazioni tra gli investitori internazionali, causando un calo del peso messicano. Gli oppositori hanno invitato a boicottare il voto, e si prevede un’affluenza molto bassa.

Critici — tra cui ex giudici, esperti giuridici, politici e osservatori internazionali — concordano sul fatto che combattere la corruzione nei tribunali sia necessario. La maggior parte dei messicani ritiene che la magistratura sia profondamente corrotta. «La magistratura ha molti conti in sospeso in questo paese», ha dichiarato Georgina De la Fuente, esperta elettorale della società di consulenza messicana Strategia Electoral. Ma secondo i critici il partito di governo sta solo politicizzando la giustizia, approfittando dell’alta popolarità della presidente Sheinbaum.

Ai candidati giudiziari non è consentito dichiarare affiliazioni politiche, ricevere fondi dai partiti o organizzare eventi di campagna su larga scala. Tuttavia, alcuni ex funzionari del governo Morena hanno pubblicato online elenchi dei candidati “da votare”.

L’autorità elettorale messicana ha riferito mercoledì di aver avviato indagini su presunte guide fisiche distribuite agli elettori in Città del Messico e nello stato di Nuevo León, pratica che potrebbe configurare un tentativo di “coercizione”. «Il modo in cui è stata pensata questa riforma non migliora l’accesso alla giustizia per le persone. È stata ideata per controllare la magistratura e offuscare la separazione dei poteri», ha aggiunto De la Fuente.

‘Aprire il vaso di Pandora’

Altri avvertono che la riforma potrebbe aprire la magistratura a candidati discutibili e consentire al crimine organizzato di penetrare ulteriormente nel sistema giudiziario messicano.

Alcuni candidati hanno sollevato perplessità. Tra questi, Silvia Delgado García, ex avvocata del narcotrafficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, ora candidata come giudice penale nello stato di confine di Chihuahua.

I critici «parlano per ignoranza, perché il fatto che io abbia rappresentato una persona non significa che io sia quella persona», ha dichiarato all’AP mentre distribuiva volantini a persone che attraversavano il confine da Ciudad Juarez a El Paso, Texas. «Quello che posso promettere è che sarò una giudice imparziale», ha detto ad alcuni elettori.

Secondo le organizzazioni di controllo, la votazione dello scorso anno sulla riforma è stata frettolosa, i criteri di selezione non sempre rispettati, il numero di candidati limitato tramite sorteggio, e le ordinanze dei tribunali inferiori che cercavano di bloccare la riforma sono state ignorate. Zissis, del Council of the Americas, ha affermato che queste riforme potrebbero aumentare l’instabilità nella regione in un momento di rapidi cambiamenti politici.

Il governo messicano sta cercando di dissuadere l’ex presidente statunitense Donald Trump dal minacciare nuovi dazi e di soddisfare le richieste della sua amministrazione per combattere il crimine organizzato. Allo stesso tempo, Trump è impegnato in scontri legali con tribunali che tentano di bloccare alcune sue azioni.

Secondo Zissis, se gli investitori inizieranno a ritenere che il loro denaro sia meno sicuro, l’instabilità potrebbe danneggiare gli investimenti internazionali in Messico. «Sembra che il Messico stia aprendo un vaso di Pandora», ha detto.