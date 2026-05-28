Libano, il fronte che cambia volto ma non origine: dal 2000 a oggi la Palestina resta la faglia irrisolta della regione

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di Alessandro Aramu

In Libano, dal 2000 a oggi, tutto e niente è cambiato. Sono cambiate le tecnologie militari, la natura degli attori coinvolti, la scala dello scontro e il peso degli interessi internazionali. Non è cambiata, però, la questione politica di fondo: l’irrisolto conflitto israelo-palestinese continua a produrre instabilità, a ridefinire alleanze e a spingere il Levante verso cicli ricorrenti di guerra.

Il Paese dei Cedri rappresenta da decenni uno dei punti più sensibili di questa crisi. Non perché sia il centro esclusivo del conflitto mediorientale, ma perché è uno degli spazi in cui le tensioni regionali si concentrano con maggiore intensità: la questione palestinese, la sicurezza di Israele, il ruolo di Hezbollah, l’influenza iraniana, la presenza americana e la fragilità dello Stato libanese si intrecciano in un equilibrio sempre più instabile.

La data simbolica da cui partire è il 25 maggio del 2000, quando l’esercito israeliano si ritirò dalla parte meridionale del paese. Una data memorabile: grazie alla resistenza delle milizie sciite di Hezbollah, le truppe di Tel Aviv furono sconfitte, la prima vera sconfitta militare per il più potente esercito del Medio Oriente.

Quel ritiro chiuse formalmente una fase durata diciotto anni, ma non risolse le cause profonde del confronto. Al contrario, lasciò aperti diversi dossier: la sicurezza del confine, il ruolo delle milizie armate, la sovranità effettiva dello Stato libanese, la condizione dei profughi palestinesi e la funzione di Hezbollah come attore militare e politico. È da questa continuità che nasce l’apparente paradosso: il Libano del 2026 è molto diverso da quello del 2000, ma continua a essere attraversato dalla stessa frattura strategica.

Negli anni Settanta, prima ancora della nascita di Hezbollah, il sud del Libano era già diventato un fronte del conflitto israelo-palestinese. La presenza delle organizzazioni palestinesi armate nel territorio libanese aveva trasformato il Paese in una base avanzata del confronto con Israele. L’invasione israeliana del 1982 e la successiva occupazione del sud contribuirono alla nascita e al consolidamento di Hezbollah, che nel tempo si è imposto come principale forza armata non statale del Libano e come pilastro dell’asse regionale sostenuto dall’Iran.

Da allora, il conflitto ha cambiato natura. Non è più soltanto una disputa di confine tra Israele e Libano, né unicamente una conseguenza della presenza palestinese. È diventato un segmento di uno scontro più ampio, in cui il Libano meridionale funziona come linea di contatto tra Israele e l’architettura di influenza iraniana nel Levante. Hezbollah, in questa prospettiva, non è solo un partito libanese né soltanto una milizia: è un attore ibrido, radicato nella politica interna del Paese ma integrato in una rete regionale che comprende Iran, gruppi armati alleati e una narrativa comune di opposizione alla superiorità militare israeliana e all’influenza statunitense.

Il cambiamento più evidente rispetto al 2000 riguarda gli strumenti della guerra. Il confronto non si misura più solo con carri armati, artiglieria, occupazioni territoriali o incursioni terrestri. Oggi il quadro militare è dominato da missili, droni, sistemi di sorveglianza, intelligence, guerra elettronica e capacità di colpire in profondità. Questa trasformazione ha modificato gli equilibri della deterrenza. Israele conserva una superiorità tecnologica, aerea e convenzionale molto ampia, ma Hezbollah ha sviluppato negli anni una capacità di resistenza, saturazione e logoramento che rende più complessa ogni ipotesi di neutralizzazione definitiva.

È qui che il fronte libanese assume un valore strategico superiore alla sua dimensione geografica. Per Israele, la presenza di Hezbollah al confine nord rappresenta una minaccia strutturale alla sicurezza nazionale. Per Hezbollah, il mantenimento dell’arsenale è giustificato come strumento di deterrenza e resistenza contro Israele. Per l’Iran, il Libano è una leva fondamentale nel confronto regionale. Per gli Stati Uniti, è uno spazio in cui si sovrappongono sostegno a Israele, contenimento dell’Iran e gestione della stabilità mediorientale.

In questo quadro, lo Stato libanese resta l’attore più debole. Le istituzioni di Beirut sono chiamate formalmente a garantire sovranità, sicurezza e controllo del territorio, ma dispongono di margini limitati. L’esercito libanese non ha la forza militare per imporre unilateralmente il disarmo di Hezbollah, mentre il sistema politico è attraversato da divisioni profonde. Una parte della popolazione considera Hezbollah una forza di difesa contro Israele; un’altra lo ritiene un potere parallelo che limita la sovranità dello Stato e trascina il Paese in guerre decise fuori dai confini nazionali.

Questa ambiguità è una delle chiavi della crisi libanese. Hezbollah è al tempo stesso un attore interno e regionale. Partecipa alla vita politica del Libano, rappresenta una parte significativa della comunità sciita e possiede una struttura sociale radicata; ma conserva anche una capacità militare autonoma, distinta da quella dello Stato, e risponde a una strategia che non coincide sempre con gli interessi immediati del Libano come entità statale. Questo produce una tensione permanente tra sovranità formale e potere reale.

La popolazione libanese paga il prezzo più alto di questa condizione. Il Paese arriva alla nuova fase del conflitto già indebolito da anni di crisi economica, collasso finanziario, impoverimento diffuso, emigrazione, instabilità politica e perdita di fiducia nelle istituzioni. Ogni nuova escalation aggrava un tessuto sociale già fragile: distruzione di villaggi, sfollamenti, interruzione dei servizi, blocco delle attività economiche, danni alle infrastrutture e aumento della dipendenza dagli aiuti esterni. In un Paese in cui lo Stato fatica a garantire funzioni essenziali, la guerra non è solo un evento militare: è un acceleratore del disfacimento sociale.

Sul piano regionale, il Libano è oggi inserito in una crisi molto più ampia rispetto a quella del 2000. Allora il confronto era centrato soprattutto sul ritiro israeliano, sulla tenuta della resistenza armata e sul ruolo siriano in Libano. Oggi la Siria non svolge più la stessa funzione di cerniera stabile tra Iran e Hezbollah; l’Iran è direttamente esposto al confronto con Israele e Stati Uniti; il conflitto di Gaza ha riattivato l’intera rete delle solidarietà e delle ostilità regionali; le potenze del Golfo guardano al Libano con prudenza; Russia, Cina e Turchia osservano la crisi anche in funzione dei propri interessi strategici.

La questione palestinese resta però il filo conduttore. È il tema che collega le diverse fasi della crisi: la presenza palestinese armata in Libano negli anni Settanta, l’invasione israeliana del 1982, la nascita di Hezbollah, la guerra del 2006, le tensioni ricorrenti al confine e l’attuale allargamento del conflitto. Questo non significa che ogni dinamica libanese sia riducibile alla Palestina. Il Libano ha problemi propri, divisioni interne, responsabilità politiche e fragilità strutturali autonome. Ma senza il conflitto israelo-palestinese, difficilmente il sud del Libano avrebbe assunto questo ruolo permanente di frontiera armata.

La crisi attuale mostra anche il limite della sola risposta militare. Israele può colpire Hezbollah, distruggere infrastrutture, imporre evacuazioni e modificare temporaneamente gli equilibri sul terreno. Hezbollah può resistere, logorare l’avversario e mantenere una capacità di minaccia. Ma nessuna delle due strategie, da sola, produce una soluzione politica. Al contrario, ogni ciclo militare tende a ricreare le condizioni del successivo: distruzione, vendetta, ricostruzione parziale, riarmo, nuova escalation.

La dimensione diplomatica resta quindi decisiva, ma estremamente fragile. Ogni ipotesi di cessate il fuoco deve confrontarsi con più livelli negoziali: il confine israelo-libanese, il ruolo di Hezbollah, le garanzie di sicurezza per Israele, la sovranità dello Stato libanese, il rapporto tra Stati Uniti e Iran, la guerra a Gaza e la più ampia questione palestinese. Separare completamente questi dossier è difficile; tenerli insieme è politicamente complesso. È proprio questa interdipendenza a rendere il Libano un fronte così sensibile.

L’errore analitico sarebbe leggere il Libano solo come teatro secondario o, al contrario, come causa primaria della guerra regionale. Il Libano è piuttosto un moltiplicatore di instabilità: un Paese fragile, attraversato da attori armati, collocato su una faglia storica irrisolta e inserito in una competizione di potenza che lo supera. Per questo ogni crisi libanese ha effetti che vanno oltre i suoi confini.

Dal 2000 a oggi, dunque, il Libano è cambiato nelle forme della guerra, ma non nel suo ruolo geopolitico. La tecnologia ha reso il conflitto più sofisticato, la regionalizzazione lo ha reso più pericoloso, il collasso economico lo ha reso più devastante per la popolazione civile. Eppure la radice politica continua a essere la stessa: l’assenza di una soluzione giusta, stabile e riconosciuta della questione palestinese mantiene aperta una ferita che si riflette su tutto il Medio Oriente.

La conclusione è che il Libano non può essere stabilizzato in modo duraturo solo attraverso accordi di sicurezza, pressioni militari o formule temporanee di cessate il fuoco. Questi strumenti possono ridurre l’intensità del conflitto, ma non eliminarne le cause. Finché la questione palestinese resterà irrisolta, finché Israele percepirà il fronte nord come una minaccia esistenziale, finché Hezbollah manterrà un ruolo armato autonomo e finché lo Stato libanese non riuscirà a ricostruire una piena sovranità sul proprio territorio, il Paese resterà esposto al ritorno ciclico della guerra.

In questo senso, il Libano continua a essere uno specchio del Medio Oriente: un luogo in cui le crisi locali rivelano questioni regionali più profonde, e in cui ogni tregua rischia di essere soltanto una pausa, se non è accompagnata da una risposta politica alla radice del conflitto.