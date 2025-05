Libano, vittoria schiacciante dell’alleanza sciita Hezbollah e Amal nelle elezioni municipali

Share Pin 0 Condivisioni

(Redazione) – Le elezioni municipali nel sud del Libano hanno confermato la predominanza dell’alleanza sciita tra Hezbollah e il Movimento Amal, nonostante un’affluenza alle urne significativamente ridotta rispetto al passato. In un contesto segnato da recenti conflitti e pressioni internazionali, l’esito del voto rappresenta un importante indicatore della resilienza politica di queste forze nella regione.

L’alleanza Hezbollah-Amal è stata eletta senza opposizione in 102 dei 272 comuni del sud del Libano. Nei restanti comuni, le liste sostenute da questi due partiti hanno ottenuto la maggioranza dei voti, consolidando ulteriormente la loro influenza nella regione. Tuttavia, l’affluenza alle urne si è attestata al 37%, in calo rispetto al 48% registrato nelle precedenti elezioni municipali del 2016.

Le elezioni si sono svolte in un clima di tensione, a pochi giorni da una serie di attacchi aerei israeliani che hanno colpito diverse località nel sud del Libano, tra cui un impianto di Hezbollah a Toul, vicino a Nabatieh. Questi attacchi, avvenuti nonostante il cessate il fuoco, hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sull’integrità del processo elettorale.

A livello internazionale, Hezbollah affronta crescenti pressioni per il disarmo, in linea con gli accordi del cessate il fuoco mediati dagli Stati Uniti. Tuttavia, il gruppo ha dichiarato che considererà il disarmo solo dopo il ritiro israeliano da alcune posizioni strategiche e la cessazione degli attacchi aerei. Nel frattempo, gli aiuti internazionali per la ricostruzione, stimati dalla Banca Mondiale in oltre 11 miliardi di dollari, rimangono bloccati, condizionati al disarmo di Hezbollah e all’implementazione di riforme economiche.

Nonostante le difficoltà economiche e le pressioni esterne, Hezbollah e Amal hanno dimostrato una notevole capacità di mobilitazione e organizzazione, mantenendo il sostegno nelle loro roccaforti tradizionali. Tuttavia, la bassa affluenza e le sfide legate alla ricostruzione evidenziano le difficoltà future per l’alleanza, in un contesto di crescente richiesta di riforme e di riduzione dell’influenza delle milizie armate nella politica libanese.

Le elezioni municipali nel sud del Libano hanno quindi rappresentato un importante banco di prova per Hezbollah e Amal, evidenziando sia la loro resilienza politica che le sfide significative che devono affrontare in un paese in cerca di stabilità e rinnovamento.

