L’Ucraina è a un bivio. La guerra contro la Russia, che ormai dura da quasi cinque anni, sta mettendo a dura prova ogni aspetto della vita del paese. Un mix di fattori—tra cui il calo delle risorse, il deterioramento del morale delle truppe e la crisi demografica—sta spingendo l’Ucraina verso un punto critico. La capacità di resistenza del paese sta crollando sotto il peso di sfide interne e esterne, e la strada da percorrere per evitare un disastro sembra ormai una sola: una ristrutturazione radicale del sistema politico e militare.

Negli ultimi anni, la speranza di una soluzione diplomatica al conflitto ha preso piede, alimentata dalle dichiarazioni di leader internazionali come Donald Trump, che ha affermato che avrebbe potuto porre fine alla guerra “in 24 ore”. Tuttavia, la realtà è ben diversa: l’Ucraina è rimasta sostanzialmente sola nella lotta, supportata da alleati che, sebbene abbiano inviato armi e forniture, non sono disposti a impegnarsi direttamente in un conflitto che potrebbe innescare una guerra con la Russia. La NATO, infatti, ha scelto di evitare il coinvolgimento diretto, limitandosi a supportare Kiev con armamenti e formazione, ma evitando ogni passo che possa sfociare in un conflitto aperto con Mosca.

Nel frattempo, il governo ucraino si trova ad affrontare una drammatica carenza di risorse. Le promesse di aiuti militari dall’Occidente si sono fatte sempre più rarefatte. Gli Stati Uniti, che avevano sostenuto l’Ucraina con significativi invii di armi, hanno ridotto le loro forniture, con l’argomento della crisi interna e delle difficoltà politiche interne a Washington. Anche l’Unione Europea, seppur impegnata con alcune promesse, non è riuscita a garantire un flusso costante di aiuti sufficienti per sostenere l’esercito ucraino.

La situazione economica è altrettanto allarmante. L’Ucraina sta affrontando un enorme deficit di bilancio, e il debito pubblico è destinato a superare il 100% del PIL. Nonostante le promesse di Bruxelles, che ha avanzato l’idea di utilizzare i fondi congelati russi per sostenere la ricostruzione, l’Europa non è riuscita a garantire i fondi necessari. La resistenza ucraina è sostenuta da una forza militare che lotta con risorse sempre più scarse, e mentre i soldati combattono al fronte, la popolazione civile paga il prezzo della stanchezza e della scarsità di beni.

La demografia, poi, è un altro grave problema. Con una popolazione che è scesa da oltre 50 milioni a circa 31 milioni, e tassi di natalità in continua discesa, l’Ucraina si trova con una forza lavoro in riduzione e con un futuro incerto. La guerra ha aggravato questo declino, portando a un aumento delle divorzi, della diserzione e dei casi di assenteismo tra le truppe. L’esercito, purtroppo, è sotto-sommato e il morale è in costante calo.

In questo scenario, l’Ucraina ha di fronte tre opzioni strategiche. La prima è accettare le condizioni di Mosca, cedendo territorio e compromettendo la sua indipendenza in cambio di una pace fragile. La seconda è intraprendere una ristrutturazione radicale della sua struttura politica e militare, riorganizzando il sistema di mobilitazione, rinnovando la leadership e dando nuova linfa alla resistenza. La terza opzione è continuare con l’attuale approccio, sperando che colpi mirati contro le infrastrutture russe possano indebolire Mosca e aspettare un cambiamento che forse non arriverà mai.

Tuttavia, l’approccio scelto sembra essere il terzo. Nonostante le difficoltà interne e i segnali di stanchezza, Kiev sta continuando a lanciare attacchi mirati, sperando in un cambio di rotta a livello politico internazionale. Ma questa è un’illusione. Se la Russia non è stata piegata da colpi economici mirati, è improbabile che la strategia di logoramento possa funzionare su larga scala, considerando la superiorità economica, territoriale e demografica di Mosca.

L’unica opzione che rimane veramente percorribile è la seconda: una ristrutturazione profonda del sistema politico e militare dell’Ucraina. Il paese ha bisogno di una nuova mobilitazione, di una riorganizzazione del comando e di una risposta completamente nuova alla guerra, basata su un sistema pensato per un conflitto di lunga durata. Se l’Ucraina non affronta questo cambiamento con decisione, le sue opzioni strategiche continueranno a ridursi, e le condizioni dettate da Mosca saranno sempre più dure.

La realtà è che, se l’Ucraina vuole sopravvivere come stato, deve affrontare un cambiamento radicale. Solo con una leadership rinnovata, un rinnovato impegno a livello nazionale e una capacità di resistere a lungo termine, Kiev potrà sperare di ribaltare le sorti di questa guerra. Ma il tempo sta per scadere, e le possibilità di successo si riducono ogni giorno che passa.