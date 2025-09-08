Perché stiamo navigando verso Gaza con la Global Sumud Flotilla

Condividi su

Cibo. Medicinali. Rifugio. Libertà di movimento. Acqua. Aria.

Sei elementi fondamentali per la sopravvivenza di qualsiasi essere umano e tuttavia, negli ultimi 23 mesi, abbiamo assistito con orrore mentre l’apartheid israeliano, sostenuto da alcuni dei governi più potenti del mondo, ha privato la popolazione di Gaza di queste necessità basilari per vivere.

Insieme a molti altri nel mondo, abbiamo marciato, parlato, boicottato – riflettendo i sentimenti della maggioranza globale. Ma non è stato sufficiente per fare pressione sui governi affinché fermino l’assedio israeliano su Gaza e pongano fine a un genocidio che si sta svolgendo in tempo reale.

Sebbene non siamo in grado di fornire tutti e sei i beni sopra elencati, speriamo di rompere il blocco e consegnare cibo, medicinali e acqua a una popolazione assediata e affamata. Questa è la missione della Global Sumud Flotilla (GSF).

La GSF è la più grande missione umanitaria guidata da cittadini verso Gaza mai realizzata, che unisce precedenti missioni umanitarie via terra, mare e aria. Si basa su decenni di resistenza palestinese e solidarietà internazionale. Include attivisti, operatori umanitari, medici, artisti, religiosi e avvocati – tutti uniti per agire direttamente e rompere l’assedio.

La delegazione sudafricana comprende 10 persone provenienti da tutto il Paese e da diverse origini: cristiani, musulmani, ebrei, agnostici e atei, uniti dall’obiettivo comune di portare aiuti a Gaza.

I nostri sforzi sono strettamente allineati alle misure provvisorie emesse dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) il 26 gennaio 2024 e ai suoi successivi ordini del 28 marzo e del 24 maggio 2024, nell’ambito del caso Sudafrica contro Israele. Nella sentenza provvisoria, la CIG ha richiesto specificamente a Israele di adottare tutte le misure in suo potere per consentire la fornitura di assistenza umanitaria urgentemente necessaria a Gaza.

Eppure, come il Sudafrica ha costantemente sottolineato nella sua azione davanti alla Corte e nel suo ruolo di co-presidente e membro fondatore del Gruppo dell’Aja, Israele non ha finora rispettato tali ordini. Il peggioramento della catastrofe umanitaria a Gaza rende chiaro che non possiamo rimanere in silenzio di fronte a tale impunità.

Ecco perché le persone di coscienza hanno iniziato a organizzare flottiglie autogestite dalla società civile nel tentativo di rompere l’illegale assedio israeliano di Gaza.

Il 9 giugno, le forze israeliane hanno intercettato la nave Madleen, che trasportava aiuti umanitari, in acque internazionali. Poco più di un mese dopo, il 25 luglio, le forze di occupazione israeliane hanno intercettato la Handala, un’altra nave carica di rifornimenti, a circa 70 miglia nautiche (130 km) da Gaza, sempre in acque internazionali.

Sebbene siamo riusciti a garantire il ritorno a casa degli attivisti a bordo, alcuni hanno subito aggressioni fisiche e traumi da parte delle forze militari israeliane, che costituiscono crimini e devono essere indagati. L’apartheid israeliano ha impedito che il cibo e i medicinali, di cui c’era tanto bisogno, raggiungessero Gaza, proseguendo il suo assedio medievale, che costituisce un crimine contro l’umanità.

Con questa storia di tentativi degli attivisti di rompere l’assedio di Gaza, c’è chi si chiederà: perché pensate di riuscire dove altri hanno fallito?

La nostra risposta è: la nostra democrazia è stata conquistata anche grazie alla solidarietà delle persone coscienziose nel mondo che hanno boicottato, disinvestito e chiesto che il Sudafrica dell’apartheid venisse sanzionato. In questo senso, salpare con la GSF è l’azione giusta e umana da intraprendere.

Abbiamo protestato, boicottato, chiesto il disinvestimento dalle nostre istituzioni e fatto pressione sui governi affinché imponessero sanzioni. La missione della GSF è parte di questa azione continua.

Sebbene molte nazioni abbiano la capacità di sanzionare Israele e persino di autorizzare un intervento militare per porre fine al genocidio in corso, hanno fatto quasi nulla oltre a dichiarazioni retoriche. Pur elogiando il governo sudafricano per aver portato l’Israele dell’apartheid davanti alla CIG per il crimine di genocidio, prendiamo atto che le aziende sudafricane continuano a esportare carbone che alimenta il genocidio. Finora, il nostro governo ha ignorato le nostre richieste di imporre un embargo sul carbone.

Stiamo salpando con la GSF non solo per mantenere alta la pressione, ma anche per alimentare la speranza. Perdere la speranza significa rinunciare alla popolazione di Gaza e consegnarla a un regime malvagio. Avere una coscienza ci impone di non perdere la speranza.

Parte della nostra forza è che il movimento per la giustizia e i diritti umani sta crescendo, poiché sempre più persone riconoscono che questa non è una guerra, ma un genocidio. Questa volta, non c’è una sola flottiglia, ma più di 50 provenienti da oltre 40 paesi.

Questa importante missione è composta da centinaia di persone di buona coscienza provenienti da tutto il mondo, determinate a rompere l’assedio e a contribuire a denunciare il piano di Israele di affamare i palestinesi. Noi siamo una delegazione di sole 10 persone dal Sudafrica, ma rappresentiamo la maggioranza dei sudafricani. Navighiamo quindi con fiducia, sapendo che il nostro popolo ci guarda e ci augura il meglio, perché la nostra è una missione giusta.

Saremo anche poche centinaia a partecipare alla missione GSF, ma facciamo parte di una maggioranza globale che ha assistito in diretta streaming al genocidio perpetrato da Israele. Come sudafricani, come cittadini che desiderano un mondo migliore e giusto, viaggiamo con la GSF, ricordando – come ha scritto il presidente colombiano Gustavo Petro Urrego in una lettera alla flottiglia – che “la pace non è un’utopia, ma un obbligo”.

Articolo originale

Zukiswa Wanner

Scrittore pluripremiato e attivista culturale.

Zukiswa Wanner è una scrittrice pluripremiata e attivista culturale. Ha ricevuto la Medaglia Goethe nel 2020 e successivamente l’ha restituita in segno di protesta contro il sostegno della Germania a Israele. I suoi viaggi in Palestina hanno ispirato il suo saggio Vignette di un popolo in uno Stato di apartheid, tradotto in diverse lingue. Ha parlato a livello globale di solidarietà palestinese, anche come portavoce di Africa4Palestine e come parte di un gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla questione di Gerusalemme.

Jared Sacks

Attivista e scrittore residente a Città del Capo.

Jared Sacks è un attivista e scrittore residente a Città del Capo. Ha conseguito un dottorato di ricerca presso la Columbia University ed è attualmente borsista post-dottorato presso l’Università di Johannesburg. È da tempo impegnato nelle lotte per la terra, la casa e la giustizia sociale in Sudafrica, tra cui la compilazione dell’antologia No Land! No House! No Vote! dei Symphony Way Pavement Dwellers. Attualmente si concentra sulla solidarietà con la Palestina, dove ricopre un ruolo di primo piano in South African Jews for a Free Palestine (SAJFP).