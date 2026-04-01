Siria, al-Sharaa punta alla neutralità nella crisi regionale

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di Giulia Boschi

La Siria punta a restare fuori dall’escalation del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Le dichiarazioni del presidente Ahmed al-Sharaa, che esclude un coinvolgimento diretto salvo attacchi contro il proprio territorio, riflettono una strategia precisa: evitare un nuovo fronte di guerra mentre il Paese è ancora profondamente segnato da oltre un decennio di conflitto civile.

L’intervento a Londra, durante un evento del think tank Chatham House, non è soltanto una presa di posizione contingente, ma rappresenta un segnale politico più ampio. Damasco intende oggi ridefinire il proprio ruolo regionale puntando su stabilità, ricostruzione e reintegrazione diplomatica, piuttosto che su un coinvolgimento militare diretto.

La posizione siriana può essere definita come una neutralità strategica ma non assoluta. Al-Sharaa ha chiarito che la Siria non entrerà nel conflitto a meno di un’aggressione diretta, lasciando aperta la possibilità di una risposta militare qualora gli equilibri dovessero cambiare.

Questa linea riflette la consapevolezza dei limiti attuali del Paese: dopo anni di guerra, la capacità militare, economica e istituzionale della Siria resta fragile. Un nuovo fronte bellico rischierebbe di compromettere ulteriormente qualsiasi tentativo di stabilizzazione.

Allo stesso tempo, Damasco non può ignorare completamente il contesto regionale. La Siria è geograficamente e politicamente intrecciata con gli attori coinvolti nel conflitto: Iran, alleato storico; Israele, presenza militare ostile; e Stati Uniti, attivi in diverse aree della regione. Muoversi tra questi poli richiede un equilibrio delicato.

La prudenza di al-Sharaa è inseparabile dall’eredità del conflitto iniziato nel 2011. La guerra siriana ha rappresentato uno dei più gravi disastri umanitari contemporanei.

Secondo le Nazioni Unite, almeno 306.000 civili sono stati uccisi nel primo decennio di guerra, ma il bilancio reale – considerando anche le vittime indirette – è significativamente più alto e potrebbe superare il mezzo milione. A ciò si aggiungono milioni di sfollati e rifugiati, un’economia devastata e infrastrutture largamente distrutte.

Il conflitto non è del tutto concluso: focolai di violenza persistono e il Paese rimane frammentato sotto diverse influenze locali e internazionali. In questo contesto, la priorità per Damasco è evitare qualsiasi dinamica che possa riaccendere una guerra su larga scala.

Le dichiarazioni del presidente evidenziano anche un altro obiettivo strategico: uscire dall’isolamento diplomatico. La Siria mira a ricostruire relazioni sia a livello regionale – con Paesi come Libano, Iraq, Turchia e Arabia Saudita – sia con attori globali come Regno Unito, Francia, Germania e Stati Uniti.

Questa apertura è funzionale soprattutto alla ricostruzione economica. Dopo anni di distruzione, il Paese ha bisogno di investimenti, cooperazione internazionale e stabilità per rilanciare infrastrutture e servizi essenziali.

La scelta di restare fuori dal conflitto regionale appare quindi più una necessità che un’opzione. La Siria si trova in una fase di transizione in cui ogni decisione di politica estera deve tenere conto della propria vulnerabilità interna.

Tuttavia, la sostenibilità di questa posizione resta incerta. L’evoluzione del conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti potrebbe rapidamente trascinare anche attori riluttanti. La presenza di milizie, alleanze incrociate e interessi strategici rende difficile per qualsiasi Paese della regione mantenere una neutralità duratura.

In questo scenario, la strategia di al-Sharaa si configura come un tentativo di guadagnare tempo: consolidare la stabilità interna e rafforzare le relazioni diplomatiche, evitando al contempo di essere risucchiati in una nuova spirale di guerra. Ma in un Medio Oriente sempre più polarizzato, restare ai margini potrebbe rivelarsi una sfida sempre più complessa.