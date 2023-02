SOS Siria: sostegno concreto alla popolazione colpita dal terremoto

Share Pin 0 Condivisioni

Il devastante terremoto in Siria ha causato migliaia di morti. Chi è riuscito a salvarsi, lo ha fatto scappando per strada, di notte, al buio e senza luci, sotto la pioggia e la neve, con i bambini in braccio.

Un terremoto senza precedenti che ha causato ancora morte e distruzione, in Siria. In molte aree del paese gli aiuti non sono mai arrivati. Il bilancio è, quindi, destinato a crescere e le stime sono in difetto. I morti accertati sono circa 6.000.

Servono con urgenze farmaci, materiale medico sanitario, cibo, vestiti e coperte. Ma questo solo per affrontare l’emergenza.

Ecco alcune foto di questi ultimi giorni da Aleppo, Latakia, Knayeh dove si trovano i Frati Francescani della Custodia di Terra Santa, impegnati a dare sostegno della popolazione colpita.

Una popolazione che è messa a dura prova, dopo anni di Embargo e Sanzioni imposti dall’Occidente, che hanno provocato gravi carenze delle risorse energetiche e alimentari in una situazione al limite della dignità e della disumanità.

Per un sostegno concreto alla popolazione siriana colpita dal terremoto si può donare direttamente ai Frati Francescani che operano in Siria tramite Associazione e Fondazione Pro Terra Sancta.