Stati Uniti, rinuncia di Joe Biden alla corsa presidenziale: analisi della candidatura di Kamala Harris

Con la rinuncia di Joe Biden alla corsa per la presidenza del 2024, l’attenzione si è spostata sulla possibile candidatura di Kamala Harris. La decisione di Biden è stata motivata da crescenti preoccupazioni sulla sua capacità di affrontare un altro mandato, specialmente dopo la sua performance non convincente durante l’ultimo dibattito presidenziale. Harris, attuale Vicepresidente, ha ottenuto il sostegno del Presidente uscente, ponendosi come principale candidata del Partito Democratico. In tanti si chiedono quali siano i reali vantaggi nel sostenere la Harris nella sua corsa alla Casa Bianca. Vediamone alcuni:

Esperienza e continuità: Harris può capitalizzare sulla continuità amministrativa, presentandosi come estensione delle politiche di Biden, il che potrebbe attrarre gli elettori soddisfatti dell’attuale amministrazione. La sua esperienza come Vicepresidente le conferisce una piattaforma solida per affrontare questioni nazionali e internazionali​.

Supporto del Partito Democratico: Molti democratici vedono Harris come un naturale successore di Biden, con il sostegno di una vasta parte del partito che potrebbe evitare conflitti interni e facilitare una campagna elettorale unitaria​.

Mobilitazione degli elettori: Harris potrebbe avere un forte appeal tra gruppi demografici chiave, inclusi gli elettori afroamericani e le donne, cruciali per le elezioni generali. La sua candidatura rappresenterebbe una storica possibilità di avere la prima donna presidente degli Stati Uniti​.

Sul piatto della bilancia vanno messe anche le criticità di una candidatura di questo tipo. Kamala Harris nel suo ruolo di vice di Biden è stata molto criticata e non è mai apparsa particolarmente incisiva nei momenti di maggior difficoltà per l’amministrazone statunitense. Ecco, forse il limite maggiore di questa candidatura è l’immediata e inevitabile associazione con le politiche portate avanti dall’amministrazione Biden. Un’associazione che potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Una parte degli elettori apprezzeranno la continuità, altri la criticheranno per le stesse ragioni per cui criticano Biden, inclusi la gestione dell’economia e delle questioni di immigrazione​.

Ci sono poi questioni di politica interna ed estera: Harris ha affrontato critiche per la gestione delle questioni migratorie e per la sua efficacia nel ruolo di Vicepresidente. Questi punti deboli potrebbero essere sfruttati dai repubblicani durante la campagna elettorale​. C’è poi un altro aspetto da considerare: sebbene Harris sia la candidata principale, altri democratici potrebbero emergere come contendenti significativi. Figure come Gavin Newsom, governatore della California, e Gretchen Whitmer, governatrice del Michigan, potrebbero presentare sfide interne, mentre la competizione con il candidato repubblicano sarà feroce​.

Quali sono quindi le prospettive di vittoria di Kamala Harris. Partendo dal punto che tutti i sondaggi oggi danno un testa a testa tra i due candidati (ben considerando che la vice presidente non è ufficialmente stata scelta dai Democratici) le sue possibilità di vittoria dipendono da diversi fattori. La sua capacità di unire il Partito Democratico dietro la sua candidatura sarà cruciale. Una candidatura divisiva sarebbe letale nella sfida a Donald Trump. Kamala Harris poi dovrà dimostrare di essere in grado di affrontare e gestire con efficacia le critiche sulle sue prestazioni passate e offrire agli elettori una visione convincente per il futuro del paese. Infine, la dinamica elettorale e le strategie di campagna contro il candidato repubblicano definiranno in gran parte l’esito delle elezioni.

In conclusione, mentre Harris ha un forte potenziale per diventare la prossima candidata democratica alla presidenza, le sue sfide non sono da sottovalutare. La sua campagna dovrà essere strategica e ben organizzata per affrontare i complessi problemi politici e sociali che gli Stati Uniti affrontano oggi.