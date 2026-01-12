Sudan, la guerra civile entra nel suo terzo anno. Il punto della situazione

Condividi su

Le Forze Armate sudanesi (Sudanese Armed Forces, SAF) affermano di aver avviato una nuova fase di preparazione operativa per riconquistare Kordofan (centro) e Darfur (ovest), i due principali teatri di guerra in cui le Rapid Support Forces (RSF) – il potente gruppo paramilitare rivale – mantengono ancora ampie porzioni di territorio. L’annuncio arriva mentre il conflitto, esploso nell’aprile 2023, continua a intensificarsi nelle periferie del Paese nonostante i successi militari della SAF registrati nel 2025 nell’area della capitale.

Una campagna “più complessa” dopo la svolta su Khartoum

Nelle ultime 72 ore, comunicazioni militari e resoconti di stampa locale e internazionale indicano un’accelerazione di raid aerei e azioni terrestri in più direttrici, con particolare attenzione ai corridoi logistici tra Darfur, Kordofan e l’asse che conduce verso il confine libico. La SAF sostiene che una futura offensiva di “liberazione” nelle due regioni richiederebbe pianificazione e concentrazione di forze superiori rispetto alla campagna che ha portato a dichiarare Khartoum “ripulita” dalla presenza RSF nella primavera 2025, quando l’esercito ha rivendicato il controllo della capitale e riconquistato siti simbolici come il Palazzo Repubblicano.

Cosa dicono le SAF: colpiti mezzi e “centinaia” di combattenti

In una nota diffusa il 9 gennaio 2026, la SAF ha dichiarato di aver condotto operazioni aeree e terrestri in Darfur e Kordofan, rivendicando la distruzione di circa 240 veicoli da combattimento e la morte di “centinaia” di combattenti RSF. Queste cifre non risultano verificabili in modo indipendente al momento: sono state riprese da media e agenzie che citano direttamente comunicati militari.

Sul terreno, tuttavia, più fonti convergono su un punto: l’escalation è reale e si manifesta sia con l’aumento degli attacchi aerei della SAF sia con la crescente capacità delle RSF di colpire in profondità con droni e incursioni mirate.

El-Obeid e Kadugli: il nodo del Kordofan tra offensiva e assedio

Il Kordofan è diventato il baricentro di una guerra di logoramento per il controllo di snodi stradali, piste, depositi e città-ponte tra il Sudan “centrale” e l’ovest. Un indicatore della pressione militare è la serie di attacchi con droni su El-Obeid (capoluogo del Nord Kordofan), che secondo medici e reti locali ha causato vittime civili: un episodio riportato all’inizio di gennaio parla di 13 morti in un quartiere residenziale.

Più a sud, Kadugli (Sud Kordofan) è descritta da organismi ONU e media internazionali come una città sotto assedio, con accessi limitati e rischi elevati per i civili. L’Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha avvertito, a dicembre 2025, del pericolo di nuove atrocità di massa in Kordofan, sottolineando la presenza di più attori armati oltre a SAF e RSF (tra cui fazioni locali come lo SPLM-N) e l’aumento degli scontri.

Darfur: controllo RSF, al-Fashir e la dimensione umanitaria

Nel Darfur, la RSF mantiene da tempo una posizione di forza in molte aree; le linee del fronte restano fluide, ma l’ovest del Paese continua a essere la regione con il più alto rischio di violenze contro i civili e blocchi umanitari. Sul piano umanitario, la situazione è drammatica: un monitor sostenuto dall’ONU (IPC) ha confermato condizioni di carestia in al-Fashir (Nord Darfur) e Kadugli (Sud Kordofan), entrambe colpite da assedi e da restrizioni all’accesso.

A inizio gennaio 2026, un aggiornamento Reuters basato su dati ONU ha riportato che oltre 21 milioni di persone affrontano insicurezza alimentare acuta e che circa 34 milioni necessitano di assistenza umanitaria; la stessa fonte evidenzia inoltre l’impatto sproporzionato su donne e nuclei familiari guidati da donne, esposti anche a maggior rischio di violenza sessuale mentre cercano cibo e acqua.

Sfollati: trend e numeri disponibili

Per le stime sugli sfollati interni (IDP), la fonte tecnica di riferimento resta la Displacement Tracking Matrix (DTM) dell’OIM/IOM, che aggiorna periodicamente i movimenti di popolazione con metodi basati su informatori chiave e riscontri locali. I prodotti DTM disponibili a inizio gennaio indicano che il Kordofan ospita oltre un milione di sfollati interni (stima aggregata regionale) e riportano episodi recenti di spostamenti legati a incidenti di sicurezza in località del Nord e dell’Ovest Kordofan.

Questi numeri vanno letti come stime operative (non censimenti) ma sono ampiamente utilizzati nella pianificazione umanitaria.

SCHEDA GEOPOLITICA

Perché Kordofan e Darfur sono decisivi

Kordofan e Darfur rappresentano oggi il nodo strategico centrale del conflitto sudanese. Dal punto di vista militare, il loro controllo è determinante innanzitutto per ragioni logistiche: chi domina le principali arterie stradali, le piste e i corridoi che collegano il Sudan centrale alle regioni occidentali controlla di fatto la capacità di rifornire basi, guarnigioni e centri urbani, oltre a influenzare i movimenti delle truppe e l’accesso agli aiuti. In un Paese vasto e infrastrutturalmente fragile come il Sudan, il possesso di questi snodi equivale a un vantaggio operativo decisivo.

Vi è poi una dimensione politica e simbolica. Dopo aver rivendicato la riconquista di Khartoum, la capacità delle Forze Armate Sudanesi di mantenere e consolidare il controllo su Kordofan e Darfur è diventata la principale misura della loro effettiva autorità statale sul territorio nazionale. La tenuta di queste regioni non è solo una questione militare, ma un banco di prova della legittimità e della credibilità del potere centrale in un Paese frammentato da anni di conflitti interni.

Infine, l’andamento delle operazioni in Kordofan e Darfur ha un impatto diretto sulla dimensione internazionale della guerra. I successi o i fallimenti sul campo influenzano i tentativi di mediazione, il flusso degli aiuti umanitari e gli allineamenti esterni, in un contesto in cui entrambe le parti cercano sostegno politico, diplomatico e materiale da attori regionali e internazionali.

Allo stato attuale, alcune dinamiche risultano confermate da fonti indipendenti: l’intensificazione dei combattimenti in Kordofan, gli allarmi delle Nazioni Unite sul rischio di atrocità contro i civili, la gravità della crisi alimentare e la conferma, da parte dei meccanismi internazionali di monitoraggio, di condizioni di carestia in aree come al-Fashir e Kadugli, oltre alla vastità della crisi umanitaria documentata da agenzie ONU e riportata da Reuters. Al contrario, restano non verificabili in modo indipendente le cifre fornite dalla SAF sulle perdite inflitte alle RSF, inclusa la distruzione di centinaia di veicoli e il numero di combattenti uccisi, che derivano esclusivamente da comunicati militari.

In questo quadro, l’offensiva annunciata dall’esercito – se e quando si tradurrà in un’operazione terrestre su vasta scala – si innesta su una realtà già segnata da bombardamenti aerei, attacchi con droni e assedi prolungati. Una dinamica che continua a produrre un costo civile elevatissimo e che lascia margini sempre più ridotti per un accesso umanitario stabile e sicuro.