Trump non può uscire dalla NATO per sua unica decisione: ecco che cosa dice la legge USA

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L’ipotesi di un ritiro degli Stati Uniti dalla NATO per decisione esclusiva del presidente è, alla luce della normativa vigente, molto più complessa di quanto possa apparire nel dibattito politico. Una legge approvata nel 2024 ha infatti introdotto un vincolo esplicito ai poteri presidenziali, stabilendo che un passo così rilevante in politica estera non possa essere intrapreso senza il coinvolgimento diretto del Congresso.

Il provvedimento, inserito nel National Defense Authorization Act del 2024, nasce da un’iniziativa bipartisan e riflette una preoccupazione crescente all’interno delle istituzioni americane: evitare che decisioni strategiche di portata globale possano essere adottate unilateralmente dall’esecutivo. In base alla norma, il presidente può avviare il processo di uscita dalla NATO solo con l’approvazione di due terzi del Senato oppure attraverso un atto formale del Congresso. Si tratta di una soglia elevata, pensata per garantire un ampio consenso politico su una scelta che inciderebbe profondamente sugli equilibri internazionali.

Oltre al vincolo sostanziale, la legge introduce anche obblighi procedurali stringenti. In particolare, la sezione 1250A impone al presidente di consultare preventivamente le commissioni affari esteri della Camera dei Rappresentanti e del Senato per qualsiasi iniziativa legata al ritiro. Non solo: l’esecutivo è tenuto a notificare formalmente ogni deliberazione o decisione in materia con il massimo anticipo possibile, e comunque non oltre 180 giorni prima dell’avvio del processo. Questo meccanismo mira a rafforzare il controllo parlamentare e a garantire trasparenza in una fase potenzialmente critica per la sicurezza nazionale.

Nonostante questo quadro normativo, il tema resta aperto sotto il profilo costituzionale. Diversi esperti sottolineano infatti che il presidente degli Stati Uniti gode di ampi poteri in politica estera, derivanti sia dalla Costituzione sia dalla prassi consolidata. In particolare, mentre il testo costituzionale disciplina chiaramente il processo di ratifica dei trattati, attribuendo un ruolo centrale al Senato, non specifica in modo altrettanto dettagliato le modalità con cui gli Stati Uniti possano ritirarsi da accordi internazionali già sottoscritti.

Questa ambiguità lascia spazio a possibili interpretazioni estensive dei poteri presidenziali. Un presidente determinato potrebbe tentare di aggirare i vincoli legislativi sostenendo che la gestione dei trattati rientra nelle prerogative esclusive dell’esecutivo. In uno scenario del genere, il Congresso potrebbe reagire avviando un contenzioso legale, aprendo così una crisi istituzionale di notevole portata.

Tuttavia, anche il ricorso alla magistratura presenta incognite significative. Nel corso degli anni, la Corte Suprema ha riconosciuto che il Congresso ha un ruolo nella politica estera, ma ha anche mostrato una certa riluttanza a intervenire direttamente nei conflitti tra poteri dello Stato, preferendo che tali controversie vengano risolte attraverso il confronto politico. Inoltre, non esistono precedenti chiari in cui il potere legislativo abbia contestato con successo in tribunale la decisione di un presidente di ritirarsi da un trattato internazionale. Questo rende difficile prevedere quale potrebbe essere l’esito di uno scontro di questo tipo.

A complicare ulteriormente il quadro vi è un elemento di natura quasi paradossale legato al funzionamento stesso della NATO. L’articolo 13 del Trattato stabilisce che un Paese membro può recedere dall’alleanza un anno dopo aver notificato la propria decisione al governo degli Stati Uniti, che svolge il ruolo di depositario ufficiale del trattato e ha il compito di informare gli altri membri. Nel caso degli Stati Uniti, ciò significherebbe che Washington dovrebbe formalmente notificare a sé stessa la propria uscita, una situazione giuridicamente peculiare che evidenzia la centralità del ruolo americano all’interno dell’Alleanza.

L’eventuale ritiro degli Stati Uniti dalla NATO non sarebbe soltanto una scelta politica, ma un passaggio complesso sotto il profilo legale e istituzionale. Tra vincoli legislativi, ambiguità costituzionali e possibili conflitti tra i poteri dello Stato, una decisione di questo tipo rischierebbe di aprire una fase di forte instabilità interna, oltre ad avere conseguenze profonde sugli equilibri geopolitici globali.