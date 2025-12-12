USA, la ripetizione di un modello cinico e predatorio

Condividi su

Basta aprire una mappa del mondo per misurare l’influenza di un impero che non ammette mai il suo nome. Ovunque gli Stati Uniti pongano piede, tutto diventa desolazione e le stesse rovine si accumulano. I pretesti cambiano, ma il meccanismo rimane: trovare pretesti falsi, fabbricare la minaccia, manipolare l’opinione, intervenire, rimodellare, e poi ricominciare altrove. Niente è accidentale. Tutto è parte di una strategia fredda, calcolata e metodica, di cui i popoli pagano il prezzo.

Di Myrna Naoum-Ghazieff

In Asia, hanno dato inizio alla loro dottrina del caos. Corea, Vietnam, Cambogia, Laos… Milioni di morti per fermare un’ideologia, prima di instaurare regimi docili o dittature “amiche”. Alle Filippine e in Indonesia hanno sostenuto tiranni la cui brutalità rispondeva ai loro interessi. In Afghanistan, hanno creato mostri per combatterne altri, per poi lasciare il paese in fiamme. E oggi hanno messo al potere proprio quelli che avevano combattuto! Washington non ha mai stabilizzato l’Asia, l’ha usata come terreno di esperimentazione, sacrificando intere nazioni sull’altare della sua geopolitica.

In Medio Oriente, l’ingerenza americana non è una politica; è una vera e propria architettura. Tutto inizia con i colpi di stato orditi, come quello contro Mossadegh in Iran, e prosegue con decenni di interventi diretti o indiretti. L’Iraq è l’esempio più atroce: una guerra scatenata su una menzogna, centinaia di migliaia di morti, un paese distrutto, e una confessione finale “ci siamo sbagliati” — che risuona come uno schiaffo all’intelligenza umana. Ancora oggi, il loro supporto incondizionato a Israele trasforma ogni violazione del diritto internazionale in un atto “legittimo” e ogni massacro in danno collaterale accettabile. Il mondo vede tutto, l’intero pianeta filma, ma Washington continua a applaudire con insolenza. Questo è il loro cinismo: rendere legittimo ciò che non lo è mai stato.

In America Latina, la macchina americana ha perfezionato l’arte del rovesciamento. Cile, Guatemala, Brasile, Argentina… Ovunque un popolo abbia osato scegliere una via indipendente, la CIA ha risposto con un colpo di stato, una dittatura o una guerriglia fabbricata ad arte. Il Venezuela è semplicemente l’ultimo capitolo di una lunga serie. Sotto la scusa di difendere la democrazia, Washington ha rovesciato governi eletti, installato torturatori, affamato popolazioni con sanzioni, e trasformato un intero continente in un laboratorio per le sue ambizioni imperiali.

Anche l’Africa, spesso relegata ai margini del discorso occidentale, non è stata risparmiata. Dal ruolo ambiguo nell’assassinio di Lumumba ai progetti più recenti in Libia, gli Stati Uniti intervengono, alimentano, finanziano, sanzionano, e poi si ritirano, lasciando dietro di sé stati distrutti, società senza punti di riferimento, ingiustizia e desolazione. L’obiettivo non è mai stato la stabilità, tanto meno la giustizia. Si tratta di controllare, escludere i rivali e mantenere le élite perfettamente allineate.

La forza americana non risiede solo nelle sue forze armate, ma nel suo racconto. Si proclamano garanti della libertà mentre sostengono dittature. Parlano di pace mentre seminano guerra. Invocano i diritti umani mentre calpestano quelli degli altri. Questo doppio linguaggio è diventato la loro arma più temibile. Permette loro di trasformare le loro vittime in colpevoli, le loro azioni in missioni umanitarie e le loro menzogne in verità di stato.

Oggi, il problema per Washington è che il mondo non crede più alle loro parole. La facciata si sta incrinando. Il mondo vede. Le immagini escono immediatamente. Ogni cosa è filmata, ogni cosa è documentata. La facciata morale si sta frantumando. Dal Medio Oriente all’America Latina, dall’Asia all’Africa, i popoli riconoscono lo schema: un impero che avanza mascherato, ma con metodi (menzogne, destabilizzazione, interventi, sanzioni) che restano invariati. E quando un impero ripete in modo incessante lo stesso modello cinico e predatorio, finisce per rivelare la sua natura molto più chiaramente di quanto non farà mai il suo discorso. Un impero può dominare con la forza. Può dominare con il denaro. Ma non può dominare per sempre se la sua parola non ha più valore.