(VIDEO) – Siria in mano a un governo di terroristi. La denuncia dell’ex deputata Maria Saadeh

Intervento effettuato in collegamento dal Canada, in occasione della presentazione a Cagliari del libro “Dentro la Siria” di Raimondo Schiavone, edito da Arkadia. L’evento, che si è svolto negli spazi della ex Manifattura Tabacchi, è stato moderato dal giornalista Alessandro Aramu.

L’intervento denuncia con forza la drammatica situazione in Siria, sottolineando come la crisi non sia solo locale, ma una minaccia globale ai diritti umani e al diritto internazionale. L’oratore condanna il recente massacro di 7.000 civili, definito un vero e proprio genocidio mirato contro specifiche componenti della società siriana, come alawiti e cristiani. Denuncia inoltre la dissoluzione dell’esercito regolare, sostituito da milizie terroristiche, la soppressione delle ONG, la censura e il blocco degli aiuti umanitari. Viene criticata l’illegittimità della nuova dichiarazione costituzionale e ribadito il valore storico e culturale della Siria come culla di civiltà e religioni. L’appello finale è un’esortazione urgente alla comunità internazionale perché, attraverso la Risoluzione ONU 2254, si ripristinino legalità, dignità e diritti fondamentali.

