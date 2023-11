Abbas: la guerra di Israele a Gaza è un “genocidio”

Share Pin 0 Condivisioni

Mahmoud Abbas, presidente dell’Autorità Palestinese, ha pronunciato alcune delle sue parole più forti contro la guerra a Gaza: “Stiamo affrontando insieme una barbara guerra di aggressione e una guerra aperta di genocidio contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania”, ha affermato in un discorso in occasione del 35° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza Palestinese a Ramallah.

“È una guerra contro l’esistenza dei palestinesi, contro l’identità nazionale palestinese, l’identità della terra e l’identità dei suoi abitanti”.

Il presidente dell’Autorità Palestinese ha continuato dicendo che i morti a Gaza “saranno una maledizione per l’occupazione e per coloro che la sostengono o restano in silenzio riguardo ai crimini di guerra che commette contro il nostro popolo” – in un chiaro segno di esasperazione per il silenzio di alcuni a Gaza. la comunità internazionale.

“La Palestina è la nostra unica patria e non accetteremo un’alternativa, e se c’è qualcuno che deve lasciare la nostra terra è l’occupazione – e solo l’occupazione. La Striscia di Gaza era e rimarrà per sempre parte integrante del territorio dello Stato di Palestina”.

Mentre Israele cerca di distruggere Hamas, l’Autorità Palestinese è stata proposta da alcuni come potenziale candidato per governare Gaza a lungo termine.

“Vogliamo una vita sicura, dignitosa e libera per il nostro popolo nella nostra patria e nel nostro Stato libero, indipendente e pienamente sovrano con Gerusalemme come capitale. Abbiamo respinto con tutta la forza, e rifiuteremo sempre, tutti i piani volti a sfollare e deportare il nostro popolo dalla nostra patria. Questi piani diabolici – ha concluso – non ci sono nascosti. Piuttosto, alcuni leader dell’occupazione ne hanno parlato apertamente e senza vergogna. Ma li abbiamo sempre contrastati e continueremo ad affrontarli con tutta la risolutezza”.