Alicia Homs Ginel. Il volto giovane del socialismo riformista europeo

Share Pin 0 Condivisioni

(Federica Cannas) – Nel cuore della politica europea, una giovane voce si distingue per passione e impegno: Alicia Homs Ginel. Nata nel 1993 a Palma di Maiorca, questa politica spagnola rappresenta non solo il Partito Socialista Operaio Spagnolo-PSOE, ma anche una nuova generazione di leader che sta tracciando un percorso innovativo per il socialismo riformista in Europa.

Sin da giovanissima, Alicia Homs ha dimostrato un’inclinazione naturale verso la politica, combinando la sua determinazione con un profondo impegno per le cause sociali e ambientali. Con una laurea in Scienze Politiche, si è affermata rapidamente all’interno del PSOE, promuovendo un’agenda progressista incentrata sull’uguaglianza, la giustizia sociale e la sostenibilità ambientale.

Nel 2019, a soli 26 anni, è stata eletta al Parlamento Europeo, diventando una delle più giovani eurodeputate. La sua elezione non è stata solo un traguardo personale, ma anche un simbolo del rinnovamento che i partiti progressisti europei stanno cercando di realizzare.

Homs ha portato con sé un’energia nuova, una prospettiva giovane e una particolare determinazione nel dare voce alle istanze delle nuove generazioni.

Riveste un ruolo importante come presidente dei Giovani Socialisti Europei di YES, un’organizzazione che unisce le voci progressiste giovanili da ogni angolo del continente. In questa posizione di rilievo, ha saputo trasformare l’organizzazione in una piattaforma di dialogo e azione, dedicandosi a costruire legami tra i giovani europei e promuovendo valori come la giustizia sociale, il lavoro dignitoso e il diritto all’istruzione. Questi principi, secondo Alicia, rappresentano le fondamenta indispensabili per un’Europa più equa e solidale.

È consapevole che i giovani devono affrontare sfide enormi, dal cambiamento climatico alle disuguaglianze economiche. Ma hanno anche la capacità e il coraggio di costruire un’Europa più giusta e solidale.

Come eurodeputata, Homs si è concentrata su questioni che toccano direttamente i cittadini europei.

Tra le sue priorità vi è la lotta al cambiamento climatico. Alicia è una ferma sostenitrice del Green Deal Europeo e si impegna per una transizione energetica equa che non lasci indietro nessuno.

Convinta femminista, ha promosso iniziative per combattere la violenza di genere e garantire la parità salariale in tutta l’Unione Europea.

Denunciando il precariato e proponendo politiche che garantiscano un accesso equo al mercato del lavoro, si batte per migliorare le condizioni lavorative dei giovani europei.

Come ex beneficiaria di Erasmus+, Alicia si è impegnata attivamente per ampliare i programmi di scambio culturale, convinta che ogni giovane europeo debba avere l’opportunità di vivere un’esperienza formativa all’estero per una crescita personale.

Alicia Homs incarna l’essenza di una politica che non ha paura di essere vicina alle persone e alle loro realtà quotidiane. In un panorama politico spesso dominato da sfiducia e cinismo, la sua energia e il suo ottimismo fanno ben sperare per il futuro.

Le sue radici nelle Baleari le hanno insegnato l’importanza della comunità e della sostenibilità, valori che continua a portare con sé in ogni dibattito e decisione.

Nonostante la giovane età, è già un punto di riferimento nel panorama del socialismo europeo e una voce influente all’interno del Parlamento Europeo. La sua abilità nel combinare ascolto attento, dialogo costruttivo e azione concreta la rende una figura centrale per il rinnovamento della politica progressista in Europa. Con leader come lei, il socialismo europeo si presenta con un volto giovane, determinato e capace di ispirare speranza per il futuro.