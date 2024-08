ANALISI/ Kamala Harris, la procuratrice può sfruttare la propria esperienza contro Trump

Share Pin 0 Condivisioni

(Massimo Levoni) – Durante la campagna per le primarie presidenziali del 2019, Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti, si è trovata a lottare per definire la sua identità politica. Etichettata come una figura in cerca di un messaggio chiaro, questa percezione ha influenzato il suo ruolo di vicepresidente, sollevando preoccupazioni tra i democratici riguardo alla sua capacità di succedere a Biden come candidata principale. Tuttavia, tale immagine è stata superata.

Nel 2019, Harris doveva conquistare il sostegno dei progressisti, competendo con figure come Bernie Sanders ed Elizabeth Warren. In un periodo in cui gli elettori progressisti erano concentrati sulla riforma della giustizia penale e diffidenti nei confronti delle forze dell’ordine, Harris, con il suo passato da procuratrice, si trovava in difficoltà. Di conseguenza, faticava a delineare una chiara identità politica.

Oggi, a meno di quattro mesi dalle elezioni generali, Harris non deve più concentrarsi sul guadagnare consensi tra i progressisti, ma piuttosto sul prevenire un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. In un momento in cui molti elettori sono preoccupati per la criminalità e la sicurezza pubblica, Harris può sfruttare la sua esperienza da procuratrice per mostrarsi come una figura decisa nella lotta contro Trump e i suoi sostenitori.

Quando Harris iniziò la sua campagna nel gennaio 2019, aveva solo due anni di esperienza come senatrice, mentre il resto della sua carriera era stato dedicato alla procura statale e locale. Sebbene in passato questo fosse un percorso comune per accedere a cariche politiche, le dinamiche politiche erano cambiate. L’ascesa di procuratori progressisti con promesse di riforme radicali metteva in ombra il passato di Harris, rendendo la sua carriera da procuratrice un ostacolo.

Durante le primarie, il record di Harris come procuratrice veniva visto come problematico. Le sue posizioni su questioni come la pena di morte e la cauzione in contanti, nonché le sue azioni contro i genitori di bambini assenti a scuola, la mettevano in difficoltà. Harris tentò di presentarsi come una progressista, ma mancava di profondità su molte questioni rispetto a Sanders, Warren e Biden, e commise errori significativi, come posizioni contraddittorie su Medicare per tutti.

Quando si ritirò dalla corsa prima dei caucus dell’Iowa, Harris era vista come priva di una direzione chiara, reputazione che l’ha seguita nel suo ruolo di vicepresidente. Una disastrosa intervista con Lester Holt della NBC sulla politica di confine nel 2021 e la sua successiva ritirata dai riflettori peggiorarono la situazione. L’anno scorso, Harris aveva il più basso indice di approvazione per un vicepresidente da quando esistono i sondaggi.

Questi problemi derivano in parte dalle priorità politiche di Harris come vicepresidente. Evitando questioni di giustizia penale e polizia, si è concentrata sui diritti di voto, un tema più familiare ma di difficile successo a livello federale. Inoltre, Harris sembrava riluttante a trattare la politica di confine dell’amministrazione Biden, non avendo la stessa esperienza diplomatica e congressuale di Biden e una reputazione nazionale di quasi 40 anni.

Tuttavia, Harris ha dimostrato di poter essere una figura determinata ed efficace. Come procuratrice a San Francisco e procuratrice generale della California, era nota per il suo pragmatismo e la sua capacità di prendere decisioni ponderate. Queste qualità, che una volta erano viste come segno di pragmatismo, sono state spesso interpretate come eccessiva cautela nel suo ruolo attuale.

Ora, Harris ha l’opportunità di mostrare la sua vera natura e sfruttare la sua esperienza per contrastare Trump e i suoi sostenitori, focalizzandosi sulla sicurezza pubblica e la giustizia. La sua storia professionale e le sue abilità possono ancora giocare un ruolo cruciale nel futuro della politica americana.