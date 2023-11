Gaza, Macron avverte Israele: lotta ad Hamas non può avvenire senza regole

Share Pin 0 Condivisioni

Il presidente francese Emmanuel Macron apre alla possibilità che si possa tenere una conferenza sugli aiuti a Gaza. L’inquilino dell’Eliseo ha rivolto un appello affinché Israele protegga i civili mentre è impegnato a combattere Hamas e ha affermato che “tutte le vite hanno lo stesso valore” e che la lotta al terrorismo “non potrà mai essere portata avanti senza regole”.

La posizione è stata espressa nel corso della Conferenza umanitaria su Gaza che a Parigi ha riunito funzionari dei paesi occidentali e arabi, delle Nazioni Unite e di organizzazioni non governative, con l’obiettivo di fornire aiuti urgenti ai civili nella Striscia di Gaza martellata da Israele nella sua guerra contro Hamas. Le autorità israeliane non sono state invitate ma sono state informate dei colloqui.

Macron ha ribadito la richiesta di una pausa umanitaria nelle operazioni di Israele. Ha detto che attaccando lo Stato Ebraico lo scorso 7 ottobre, Hamas “si è assunto la responsabilità di esporre i palestinesi a conseguenze terribili”, e ha nuovamente difeso il diritto di Israele a difendersi.

Macron ha poi sottolineato che i civili devono essere protetti. “È assolutamente essenziale. Non è negoziabile. Tutte le vite hanno lo stesso valore e non esistono doppi standard per quelli di noi che hanno valori universali e umanisti”.

“La lotta al terrorismo – ha continuato – non potrà mai essere condotta senza regole. Israele lo sa. La trappola del terrorismo è la stessa per tutti noi: cedere alla violenza e rinunciare ai nostri valori”.

La Francia, ha fatto sapere il presidente, stanzierà quest’anno 80 milioni di euro supplementari in aiuti umanitari per le popolazioni palestinesi, raggiungendo un totale di 100 milioni di euro per il 2023.