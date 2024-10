Hamas – Israele: i numeri di un anno di guerra

Share Pin 0 Condivisioni

Sono 728 i soldati israeliani uccisi dal 7 ottobre 2023 nelle diverse operazioni militari nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Libano. Il bilancio del primo anno di guerrà è stato diffuso dalle Forze di Difesa Israeliane e fotografa un quadro in continua evoluzione. Sono oltre 26 mila razzi, missili e droni lanciati contro Israele da più fronti, in parte intercettati dal sistema di difesa aerea Iron Dome. I numeri includono 13.200 proiettili sparati da Gaza – almeno 5.000 solo il 7 ottobre – 12.400 dal Libano, circa 60 dalla Siria, 180 dallo Yemen e 400 dall’Iran, senza dare informazioni su quelli provenienti dall’Iraq.

Le cifre non includono i razzi – che secondo Israele sono almeno centinaia – lanciati da gruppi terroristici di Gaza che sono atterrati nella Striscia, così come quelli lanciati da Hezbollah che sono caduti in Libano. In base ai nuovi dati sulle loro operazioni nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Libano, le forze israeliane affermano di aver ucciso circa 17 mila agenti di Hamas e membri di altri gruppi terroristici nella Striscia di Gaza dall’inizio della guerra, oltre a circa 1.000 terroristi all’interno di Israele il 7 ottobre, quando uomini armati hanno imperversato nelle comunità del sud, uccidendo circa 1.200 persone, per lo più civili, e rapendone 251 a Gaza.

I dati dell’IDF dicono che l’esercito ha ucciso otto comandanti di brigata di Hamas e quelli di grado equivalente, nonché più di 30 comandanti di battaglione. Secondo i dati, sono stati uccisi anche più di 165 comandanti e agenti di compagnia di Hamas con un grado simile. In tutto circa 40.300 obiettivi sono stati colpiti nella Striscia di Gaza dall’inizio della guerra, e le truppe hanno localizzato circa 4.700 pozzi di tunnel, ha aggiunto l’IDF.

Anche Hamas, attraverso il Ministero della Sanità del Governo di Gaza, ha pubblicato un nuovo bilancio: sono 41.909 i morti nel territorio palestinese dall’inizio della guerra. Almeno 39 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore, ha affermato in una nota, aggiungendo che 97.303 persone sono state ferite nella Striscia di Gaza dall’inizio del conflitto.

Altri numeri arrivano dagli Stati Uniti che rivelano di aver speso la cifra record di almeno 17,9 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele dall’inizio della guerra a Gaza e hanno portato a un’escalation del conflitto in Medio Oriente. A dirlo è un rapporto per il progetto Costs of War della Brown University, pubblicato nell’anniversario del 7 ottobre e rilanciato dall’Ap online. Altri 4,86 miliardi di dollari sono stati investiti in operazioni militari Usa nella regione dal 7 ottobre, dicono i ricercatori. Ciò include i costi della campagna contro gli attacchi Houthi alle navi commerciali. Il rapporto è uno dei primi conteggi dei costi stimati Usa nella guerra.

A differenza degli aiuti militari pubblicamente documentati dagli Stati Uniti all’Ucraina, è stato impossibile ottenere i dettagli completi di ciò che Usa hanno spedito a Israele dallo scorso 7 ottobre, quindi i 17,9 miliardi di dollari per l’anno sono una cifra parziale, sostengono i ricercatori che parlano di «sforzi dell’amministrazione Biden per nascondere l’ammontare totale degli aiuti e i tipi di sistemi attraverso manovre burocratiche».

Il rapporto – scrive Ap – è stato completato prima che Israele aprisse un secondo fronte, questa volta contro i militanti di Hezbollah sostenuti dall’Iran in Libano, a fine settembre. I costi finanziari sono stati calcolati da Linda J. Bilmes, professoressa alla John F. Kennedy School of Government di Harvard, che ha valutato i costi totali delle guerre statunitensi dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, e dai colleghi ricercatori William D. Hartung e Stephen Semler. Secondo quanto riferito, Israele è il più grande beneficiario di aiuti militari statunitensi nella storia con 251,2 miliardi in dollari aggiustati per l’inflazione dal 1959, afferma il rapporto. Ciò nonostante, i 17,9 miliardi di dollari spesi dal 7 ottobre 2023 sono di gran lunga gli aiuti militari più consistenti inviati a Israele in un anno.