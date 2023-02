Il terremoto in Siria: così le sanzioni occidentali uccidono la solidarietà (VIDEO)

Share Pin 0 Condivisioni

Il Centro Italo Arabo e del Mediterraneo ha affrontato il tema di come la geopolitica abbia prevalso sulla necessità di portare gli aiuti nelle zone colpite dal sisma.

Tutti in soccorso della Turchia di Erdogan e quasi nessuno, per giorni, a salvare la popolazione siriana.

Tutto per una logica perversa in cui la diplomazia della politica ha prevalso su quella dell’umanità.

Sono intervenuti:

Naman Tarcha, conduttore tv siriano,

Raimondo Schiavone, presidente del Centro Italo Arabo,

Alessandro Aramu, giornalista, direttore della Rivista Spondasud.

Sono intervenuti in collegamento telefonico dalla Siria:

Padre Harout Artin Simonian, frate francescano della Custodia di Terra Santa

George Stepah, abitante di Aleppo.