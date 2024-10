La Cisgiordania: l’altra guerra genocida di Israele in Palestina

Share Pin 0 Condivisioni

(SAMER JABER) – Mercoledì scorso Israele ha lanciato un grande assalto militare contro la Cisgiordania occupata. L’esercito israeliano ha schierato centinaia di soldati, veicoli corazzati, bulldozer, droni e aerei da combattimento per cercare di distruggere la resistenza armata nelle regioni di Jenin, Tulkarem e Tubas. Almeno 18 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane e decine sono stati feriti. Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha chiesto all’esercito israeliano di costringere i palestinesi a evacuare dalla Cisgiordania settentrionale.

L’esercito ha annunciato una “evacuazione volontaria”. Questo linguaggio israeliano di espulsione forzata mascherato sotto il termine umanitario di “evacuazione” sta sollevando timori che la Cisgiordania possa seguire il destino di Gaza in termini di distruzione massiccia e spostamenti forzati. Se ciò dovesse avvenire, rappresenterebbe una grande escalation della strategia del governo israeliano di spossessamento graduale dei palestinesi in Cisgiordania, portata avanti sia direttamente attraverso mezzi militari e attacchi dei coloni, sia indirettamente attraverso il degrado intenzionale di tutti gli aspetti della vita palestinese.

Negli ultimi anni, l’esercito israeliano ha condotto regolarmente incursioni militari in Cisgiordania, cercando di distruggere il crescente movimento di resistenza armata nel territorio occupato, alimentato dalla rabbia popolare contro l’occupazione israeliana e in particolare dall’intensificarsi delle attività dei coloni ebraici e dalla presa israeliana delle proprietà palestinesi nella Gerusalemme Est occupata e altrove. L’esercito israeliano ha utilizzato queste incursioni non solo per uccidere combattenti della resistenza e civili, ma anche per distruggere qualsiasi infrastruttura che le comunità palestinesi attaccate possano avere, in un atto di punizione collettiva. Secondo le Nazioni Unite, l’esercito israeliano ha ucciso più di 600 palestinesi in Cisgiordania dal 7 ottobre. La violenza non è perpetrata solo dall’esercito israeliano.

Il governo israeliano ha dato potere e incoraggiato i coloni ebrei ad attaccare le comunità palestinesi. Questo accadeva già prima del 7 ottobre, ma da allora gli attacchi dei coloni sono aumentati vertiginosamente. Nei primi 10 mesi della guerra, l’ONU ha registrato 1.250 attacchi da parte dei coloni ebrei; in 120 di essi, palestinesi sono stati uccisi o feriti, e in 1.000 di essi le proprietà palestinesi sono state danneggiate. I coloni hanno anche attaccato comunità palestinesi, espellendo i loro residenti dalla loro stessa terra e dalle loro case. Più di 1.200 palestinesi sono stati costretti a lasciare le loro case a causa dei coloni ebrei. Più di 3.000 sono stati sfollati dall’esercito israeliano che ha demolito case palestinesi. Ma non è solo la forza brutale che Israele sta utilizzando contro i palestinesi in Cisgiordania. Le autorità israeliane hanno armato tutte le leve del controllo coloniale che hanno sul territorio occupato per rendere impossibile la vita della popolazione palestinese.

Durante un recente viaggio in Cisgiordania, ho potuto osservare di persona queste brutali realtà del colonialismo dei coloni israeliani. Il governo israeliano ha da tempo limitato la mobilità dei palestinesi all’interno della Cisgiordania occupata, costruendo strade “solo per ebrei”, muri di segregazione e posti di blocco in tutto il territorio. Dal 7 ottobre, ha accelerato la costruzione di infrastrutture su terre palestinesi. Questo è evidente sulla strada 60, nel tratto che collega Gerusalemme agli insediamenti ebraici a Hebron, dove sono in corso lavori per la costruzione di nuove corsie stradali, anche in aree dove erano già state aggiunte l’anno scorso. Dal 7 ottobre, la circolazione dei palestinesi tra villaggi e città è stata ulteriormente limitata. Il numero di posti di blocco, barriere stradali e cancelli israeliani è aumentato da circa 200 a ottobre a più di 790 all’inizio di giugno. Alcune strade che collegano le comunità sono aperte solo per poche ore, mentre posti di blocco volanti e barriere stradali vengono allestiti a discrezione dei soldati, spesso senza alcuna giustificazione legittima di sicurezza.

Così, mentre gli insediamenti ebraici in tutta la Cisgiordania sono ben collegati con strade e infrastrutture, le aree dove vive la popolazione palestinese vengono trasformate in bantustan scollegati tra loro. Questo colpisce tutti gli aspetti della vita dei palestinesi. Qualcosa di semplice come andare all’università potrebbe essere ostacolato. Mentre visitavo il mio amico Walid in un villaggio alla periferia di Nablus, ho parlato con le sue due figlie, che sono studentesse in una università della città. “Di solito dobbiamo fermarci al posto di blocco principale di Huwara. Questa sosta può durare da pochi minuti a diverse ore”, mi ha detto una di loro, mentre l’altra ha aggiunto: “Ma la nostra principale preoccupazione non sono i posti di blocco; sono i coloni che lanciano sassi contro le auto”.

Oltre all’impatto sconvolgente che la mobilità limitata ha sulla vita quotidiana dei palestinesi, sta anche danneggiando gravemente l’economia palestinese, già fragile. I camion che trasportano cibo, materie prime e altri beni devono passare attraverso i posti di blocco israeliani, dove spesso rimangono bloccati per ore, aumentando sia i costi che i tempi di trasporto. Di conseguenza, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati notevolmente dal 7 ottobre. L’autosufficienza alimentare è stata motivo di orgoglio per i palestinesi, che vantano una forte tradizione agricola. Ma anche questo è sistematicamente minato dalle autorità coloniali israeliane. Oltre ad espandere insediamenti ebraici illegali e zone militari che limitano l’accesso ai terreni privati palestinesi, Israele sta cercando sistematicamente di impedire ai palestinesi di utilizzare i loro terreni per l’agricoltura. Il modo più efficace per farlo è incoraggiare gli attacchi dei coloni ebrei.

A Beit Jala, ho incontrato il mio vecchio compagno di scuola George, che possiede un pezzo di terra vicino agli insediamenti coloniali israeliani. Mi ha detto che non può coltivarla perché teme di essere attaccato dai coloni ebrei, cosa che è già successa ad altri agricoltori. Ha spiegato che ha perso il reddito che normalmente avrebbe ottenuto dalla vendita dell’olio d’oliva e dei prodotti freschi che avrebbe coltivato su quella terra. Israele ha anche il pieno controllo delle risorse chiave della Cisgiordania, come l’acqua. Devia l’acqua dai villaggi palestinesi agli insediamenti ebraici illegali. Di conseguenza, c’è una crisi idrica perpetua in tutto il territorio occupato, che le autorità coloniali hanno volutamente peggiorato dal 7 ottobre, limitando ancora di più l’approvvigionamento idrico.

Durante il mio viaggio, ho visitato Mariam in uno dei villaggi alla periferia di Betlemme. Mi ha detto che ricevono acqua dal comune solo una volta al mese e solo per poche ore. Il resto del tempo usano l’acqua che si accumula in un piccolo pozzo sulla loro proprietà e, quando questa finisce, comprano dai camion cisterna. Ha aggiunto che si considerano fortunati rispetto ad altri quartieri, dove l’acqua viene fornita solo ogni due o tre mesi. Mentre distrugge l’economia locale e l’agricoltura, Israele ha anche intensificato i suoi sforzi per eliminare le altre due principali fonti di reddito per i palestinesi: l’occupazione presso l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) e le imprese israeliane.

Il settore pubblico gestito dall’ANP impiega il 21% della forza lavoro palestinese, con circa 130.000 dipendenti. Negli ultimi anni, l’ANP ha faticato a pagare gli stipendi per intero a causa del continuo trattenimento da parte di Israele delle entrate fiscali che dovrebbe trasferire sui conti dell’ANP. La situazione è peggiorata ulteriormente dal 7 ottobre. Secondo il Ministero delle Finanze palestinese, dal 7 ottobre Israele ha trattenuto circa 500 milioni di dollari di entrate fiscali palestinesi. Dal 2019 ha trattenuto altri 600 milioni. I dipendenti pubblici ricevono il 40-60% del loro stipendio. Dopo il 7 ottobre, il governo israeliano ha anche vietato ai palestinesi di lavorare per datori di lavoro israeliani. Di conseguenza, più di 200.000 lavoratori hanno perso il lavoro. Alcune migliaia riescono ancora a contrabbandarsi nei siti israeliani per lavorare. Tawhid, uno di questi lavoratori, mi ha detto che ha un accordo con un appaltatore locale che organizza il trasporto e il lavoro. Deve solo scavalcare il muro di separazione. Quando gli ho chiesto cosa succederebbe se fosse catturato, ha risposto: “Potrebbero picchiarmi o imprigionarmi, come è successo a molti lavoratori, ma non ho altra scelta per sopravvivere”.

La guerra economica che Israele sta conducendo ha fatto aumentare il tasso di povertà dal 38,8% prima del 7 ottobre al 60,7%, secondo le stime del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite. Questo forte aumento significa che molte famiglie non possono più permettersi di pagare cibo e altre necessità e dipendono ora dall’assistenza delle agenzie di aiuto. La guerra di Israele contro i palestinesi in Cisgiordania non si ferma alla distruzione delle loro proprietà e dei loro mezzi di sussistenza. Prende di mira anche il loro benessere mentale attraverso una sorveglianza costante, molestie e violenza fisica. Le autorità coloniali israeliane sorvegliano ogni aspetto della vita personale dei palestinesi attraverso vaste reti di telecamere di sorveglianza, intercettazioni delle telecomunicazioni e controllo di internet e di varie altre tecnologie, incluso il riconoscimento facciale.

Dal 7 ottobre, questa sorveglianza è solo aumentata e le forze di sicurezza israeliane si sono impegnate a far sapere alle persone che sono sorvegliate. Ho incontrato Ahmad, che è stato imprigionato in una prigione israeliana per più di cinque anni. Mi ha raccontato che è stato recentemente chiamato da un ufficiale dei servizi segreti israeliani che gli ha detto che se voleva rimanere fuori di prigione, avrebbe dovuto astenersi dal commentare la situazione in Palestina. Quando Ahmad ha risposto che non stava facendo nulla che potesse minacciare la sicurezza di Israele, l’ufficiale ha replicato: “Lo sappiamo, ma te lo facciamo presente. Possiamo vedere cosa stai facendo e dicendo a casa, al mercato e persino in macchina”. Oltre al tormento costante della sorveglianza pervasiva, i palestinesi affrontano anche continue molestie fisiche e violenze. Nelle aree vicine agli insediamenti ebraici illegali, sono i coloni ad essere incaricati di terrorizzare la popolazione palestinese. Altrove, sono la polizia israeliana e le forze di sicurezza.

Mentre viaggiavo con i mezzi pubblici, ho incontrato un uomo e suo figlio adolescente. Le braccia del ragazzo erano entrambe ingessate. Il padre ha spiegato che suo figlio stava tornando a casa con degli amici quando sono stati fermati a un posto di blocco militare israeliano. I soldati li hanno perquisiti e hanno controllato i loro telefoni. Quando hanno scoperto un video sugli attacchi del 7 ottobre sul telefono del figlio, lo hanno portato da parte e lo hanno picchiato per due ore. Gli amici del ragazzo hanno dovuto portarlo via perché non riusciva a camminare. In ospedale, i medici hanno riscontrato che entrambe le braccia erano rotte, il corpo era coperto di lividi e lui era gravemente traumatizzato. Quando ho chiesto al padre se aveva presentato una denuncia, ha risposto: “Come possiamo denunciare i soldati dell’occupazione che detengono tutto il potere? Farlo ci renderebbe solo bersagli, e potrebbero arrestare mio figlio”.

In effetti, il numero scioccante di attacchi violenti contro i palestinesi che le Nazioni Unite e le organizzazioni per i diritti umani hanno riportato è sottostimato perché la stragrande maggioranza di essi non viene denunciata. L’obiettivo delle continue molestie, sorveglianza, privazione dei mezzi di sussistenza, degrado degli standard di vita, violenza fisica e uccisioni è quello di far sì che i palestinesi lascino la Cisgiordania, proprio come l’obiettivo finale di Israele a Gaza è quello di espellere la popolazione palestinese di lì. La ricerca dell’eliminazione totale della popolazione palestinese dalla Palestina storica non cesserà nemmeno se il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu dovesse crollare. La mancanza di azione internazionale per fermare il genocidio a Gaza e in Cisgiordania ha scioccato i palestinesi, ma non li ha fatti capitolare. Anzi, il violento assalto israeliano alla Cisgiordania settentrionale è un segno che i palestinesi hanno scelto la resistenza anche di fronte a una forza genocida schiacciante.

*Samer Jaber è un attivista politico e ricercatore

TESTO ORIGINALE: https://www.aljazeera.com/opinions/2024/8/29/the-west-bank-israels-other-genocidal-war-in-palestine