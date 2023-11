La prossima grande minaccia per Gaza: il colera e le malattie infettive nel mezzo del blocco israeliano

Share Pin 0 Condivisioni

(Federica Marsi) – I quattro figli di Waseem Mushtaha non vanno a scuola da quasi due settimane. Invece di imparare la matematica o la geografia, viene loro insegnato come razionare l’acqua. “Ogni giorno riempio una bottiglia d’acqua per ciascuno e dico loro: cercate di farcela”, ha detto ad Al Jazeera, parlando dalla città di Khan Younis, nel sud di Gaza. “All’inizio hanno lottato, ma ora stanno affrontando la situazione”.

Dopo che Israele ha emesso un ordine di evacuazione per 1,1 milioni di palestinesi nella parte settentrionale di Gaza, Mushtaha ha accompagnato sua moglie e i suoi figli di età compresa tra gli otto e i 15 anni a casa di sua zia a Khan Younis, dove i residenti hanno aperto le loro porte a parenti e amici allargati in mezzo agli implacabili bombardamenti aerei israeliani.

In qualità di responsabile dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari per l’organizzazione no-profit globale Oxfam, Mushtaha vede intorno a sé i segni di un’imminente catastrofe sanitaria pubblica. “Le persone dormono per strada, nei negozi, nelle moschee, nelle loro auto o per strada”, ha detto. La sua famiglia vive insieme a circa 100 persone stipate in un appartamento di 200 metri quadrati e si considerano tra i fortunati.

Nel frattempo, i prodotti per l’igiene sono scomparsi dai pochi supermercati aperti e l’acqua venduta da venditori privati ​​che gestiscono piccoli impianti di desalinizzazione a energia solare è raddoppiata di prezzo dal 7 ottobre, quando Israele ha iniziato a bombardare Gaza come rappresaglia per l’attacco a sorpresa portato avanti da Hamas. Prima costava 30 shekel (7,40 dollari), ma ora costa 60 shekel (15 dollari).

Mushtaha ha stimato che la sua famiglia sarebbe rimasta senza acqua in 24 ore. Dopodiché, non sapeva cosa sarebbe successo. “Andremo al mercato e compreremo tutto ciò che è disponibile”, ha spiegato. “Guardiamo al futuro con occhi cupi”.

Crollo dei servizi idrici e igienico-sanitari

Oxfam e le agenzie delle Nazioni Unite hanno avvertito che il collasso dei servizi idrici e igienico sanitari scatenerà attacchi di colera e altre malattie infettive mortali se non verranno forniti aiuti umanitari urgenti.

Israele ha tagliato la sua conduttura idrica verso Gaza, insieme alle forniture di carburante ed elettricità che alimentano gli impianti idrici e fognari, dopo aver annunciato un blocco totale dell’enclave palestinese in seguito all’attacco di Hamas.

La maggior parte delle 65 stazioni di pompaggio delle acque reflue di Gaza e tutti e cinque gli impianti di trattamento delle acque reflue sono stati costretti a interrompere le operazioni. Secondo Oxfam, le acque reflue non trattate vengono ora scaricate in mare, mentre anche i rifiuti solidi finiscono in alcune strade insieme a corpi in attesa di essere sepolti.

Gli impianti di desalinizzazione hanno smesso di funzionare e i comuni non sono in grado di pompare acqua nelle aree residenziali a causa della carenza di energia elettrica. Alcune persone a Gaza fanno affidamento sull’acqua salata del rubinetto proveniente dall’unica falda acquifera dell’enclave, che è contaminata da liquami e acqua di mare, oppure sono ricorsi all’acqua di mare potabile. Altri sono costretti a bere dai pozzi delle fattorie.

“In strada senza protezione”

L’ONU afferma che attualmente a Gaza sono disponibili solo tre litri di acqua al giorno per persona per coprire tutte le sue necessità, compreso bere, lavarsi, cucinare e tirare lo sciacquone. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tra 50 e 100 litri di acqua al giorno sono la quantità raccomandata affinché una persona possa soddisfare i propri bisogni sanitari di base.

Un dipendente dell’organizzazione benefica Islamic Relief, che ha trovato rifugio anche lui a Khan Younis, ha descritto una situazione simile. “A casa dei miei genitori trovano rifugio circa 20 bambini e sette adulti. Anche con così tante persone tiriamo lo sciacquone solo due volte al giorno – una al mattino, una alla sera – per risparmiare acqua”, ha detto, richiedendo l’anonimato.

“Cuciniamo cibi che utilizzano meno acqua. Ci laviamo per pregare solo una o due volte”, ha aggiunto. “Abbiamo un vicino che ha un pozzo, ma non ha l’elettricità per pompare l’acqua. Hanno un generatore ma non hanno carburante.”

Per coloro che non hanno un riparo, le condizioni sono più terribili. “Ci sono famiglie con bambini e neonati che vivono senza un tetto sopra la testa”, ha detto. “Rimangono seduti per strada senza protezione, acqua, cibo o altro. Non hanno alcuna sicurezza”.

‘Siamo pronti ad andare’

Crescono i timori che la disidratazione e le malattie trasmesse dall’acqua possano portare a una catastrofe umanitaria a causa degli attacchi aerei israeliani che hanno ucciso migliaia palestinesi. Le organizzazioni umanitarie hanno ripetutamente lanciato appelli affinché gli aiuti immagazzinati al valico di Rafah, l’unica via per gli aiuti per entrare nella Striscia di Gaza attraverso l’unico confine che condivide con l’Egitto, vengano lasciati passare.

Dopo una visita in Israele mercoledì, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che è stato raggiunto un accordo con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per consentire la consegna di aiuti nei prossimi giorni. Israele ha insistito affinché tutti i camion venissero controllati e nessun aiuto dovesse raggiungere i combattenti di Hamas. Biden ha anche detto che l’Egitto ha accettato di consentire un primo convoglio di 20 camion con aiuti attraverso il valico di frontiera di Rafah verso Gaza.

La settimana scorsa per due volte sono circolate voci di un accordo, che lasciavano intendere un’imminente apertura del valico, cosa che non è avvenuta.

Mathew Truscott, responsabile delle politiche umanitarie di Oxfam, ha affermato di provare frustrazione all’idea che le malattie possano diffondersi mentre l’acqua e le medicine si accumulano a pochi chilometri oltre il confine.

“Il colera è solo una delle tante malattie trasmesse dall’acqua che possono diffondersi: se riusciamo a fornire aiuti, molte di queste malattie possono essere prevenute”, ha affermato. “Ma non è possibile garantire operazioni umanitarie dove continuano a cadere bombe”.

Mercoledì il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza per alleviare “l’epica sofferenza umana”. Lo stesso giorno, gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite , sostenuta dalla maggior parte degli altri membri, che chiedeva una pausa umanitaria nel bombardamento di Gaza da parte di Israele.

Mentre la guerra continua, si teme che si verifichino altri incidenti, come l’ esplosione dell’ospedale arabo di al-Ahli martedì. “Siamo molto preoccupati per gli attacchi all’assistenza sanitaria”, ha detto ad Al Jazeera Richard Brennan, direttore regionale dell’emergenza presso l’OMS.

Secondo l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite, quattro ospedali su 34 non sono più operativi, poiché altri sono traboccanti di pazienti feriti e famiglie bisognose di ricovero. “Le condizioni sono mature per la diffusione di una serie di malattie diarroiche e della pelle”, ha detto Brennan, con effetti a catena che si faranno sentire nella regione.

Nel 2022, il colera si è diffuso in Siria e Libano , uccidendo almeno 97 persone. Anche se da decenni non si registrava un’epidemia nei territori palestinesi, “è concepibile che il batterio sia stato introdotto e che le condizioni siano ora mature per la sua diffusione”, ha detto Brennan.

Per qualsiasi sforzo volto a invertire la tendenza, “è fondamentale ottenere aiuti”, ha aggiunto il rappresentante dell’OMS. “La palla è nel campo dei leader politici che devono dare priorità ai bisogni umanitari. Siamo pronti a partire, ma dobbiamo avere un passaggio senza ostacoli, sicuro e protetto per aiutare le persone bisognose”.

