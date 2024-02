Le Nazioni Unite sono “preoccupate” per la detenzione di donne afghane da parte dei talebani per violazione del codice di abbigliamento

Share Pin 0 Condivisioni

La missione delle Nazioni Unite in Afghanistan è “profondamente preoccupata” per il fatto che le autorità talebane arrestano e detengono arbitrariamente donne e ragazze accusate di violare i codici di abbigliamento relativi al velo islamico, o hijab.

In una dichiarazione, la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) ha affermato di aver “documentato una serie di misure in applicazione del decreto sull’hijab”, misure che hanno avuto luogo a partire dal 1° gennaio nelle province di Kabul e Daykundi. L’ordine è arrivato dal Ministero talebano per la propagazione della virtù e la prevenzione del vizio e della polizia. Le donne sono state “avvertite” e “detenute”.

Per garantire il rilascio delle donne detenute, il tutore maschio, chiamato anche mahram, deve firmare una lettera in cui garantisce la conformità della futura condotta della donna alle norme, altrimenti potrebbe affrontare una punizione.

La missione ha affermato che sta esaminando le denunce di maltrattamenti contro le donne e di estorsione in cambio del loro rilascio, e ha sottolineato che la violenza fisica e le detenzioni sono umilianti e pericolose. Da quando sono tornate al potere nell’agosto 2021, le autorità talebane hanno imposto numerose restrizioni a donne e ragazze, con leggi che l’ONU ha definito “apartheid di genere”.

“Le misure di applicazione della legge che comportano violenza fisica sono particolarmente umilianti e pericolose per le donne e le ragazze afghane”, ha affermato Roza Otunbayeva, inviata speciale delle Nazioni Unite e capo della missione.“Le detenzioni portano con sé un enorme stigma che espone le donne afghane a un rischio ancora maggiore. Distruggono anche la fiducia del pubblico”.

Da quando i talebani hanno ripreso il potere nel 2021, alle donne è stato vietato uscire di casa senza essere coperte, inoltre è stato loro impedito di frequentare la scuola superiore o l’università. Esiste il divieto di accedere ai parchi, alle palestre e ai bagni pubblici. Hanno impedito loro di lavorare per le Nazioni Unite o le ONG, e la maggior parte delle donne dipendenti governative sono state licenziate dal lavoro o pagate per rimanere a casa.

La missione delle Nazioni Unite teme “che l’attuale repressione stia spingendo le donne in un isolamento ancora maggiore a causa del timore di arresti arbitrari e creando un ambiente permissivo affinché gli uomini possano applicare misure repressive a casa”. Il portavoce capo dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha affermato che la preoccupazione delle Nazioni Unite nei confronti delle donne afghane è ingiustificata: “Le donne afghane indossano l’hijab di loro spontanea volontà”, ha detto a X. “Non hanno bisogno di essere costrette. Nemmeno il Ministero del Vizio e della Virtù ha obbligato nessuno [a indossare l’hijab]”.

Nel maggio 2022, i talebani hanno emesso un decreto che chiedeva alle donne di mostrare solo gli occhi e raccomandava loro di indossare il burqa dalla testa ai piedi, simile alle restrizioni durante il loro precedente governo del paese tra il 1996 e il 2001. Un portavoce del Ministero del Vizio e della Virtù, Abdul Ghafar Farooq, giovedì scorso ha respinto le notizie secondo cui donne e ragazze sarebbero state arrestate o picchiate per aver indossato un “cattivo hijab” e l’ha definita propaganda dei media stranieri.

FONTE : AL JAZEERA E AGENZIE DI STAMPA