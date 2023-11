Netanyahu combatte “la sua battaglia interna per la sopravvivenza”

Share Pin 0 Condivisioni

Hassan Barari, professore di affari internazionali all’Università del Qatar, afferma che l’obiettivo di Israele nella sua guerra a Gaza è quello di spingere i palestinesi fuori dalla regione in “un progetto espansionista”.

“Gli Stati Uniti hanno concesso a Israele forse tra due settimane. Gli Stati Uniti e l’Europa riconoscono che l’opinione pubblica si sta ora spostando contro Israele perché non può tollerare che una tale quantità di crimini venga commessa con la benedizione dei leader americani e dell’Unione europea”, ha detto Barari ad Al Jazeera.

“L’obiettivo ora è costringere le persone a lasciare Gaza. Netanyahu ha personalmente un altro obiettivo perché è visto come colui che ha fallito nel proteggere Israele. Vuole proteggere il suo futuro politico e l’opinione pubblica gli si rivolta contro. Quindi vuole ottenere qualcosa di considerevole dal punto di vista militare in modo da poterlo utilizzare nella sua battaglia interna per la sopravvivenza”.