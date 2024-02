OPINIONI/ Come possono così tante persone in Occidente ignorare così facilmente il genocidio?

Share Pin 0 Condivisioni

“Il comandante ha detto: ‘Sparate a tutti.’ E hanno iniziato a sparare – pop, pop, pop, così… Mi sono lasciato tutto alle spalle e ho accettato che stavo per morire”.

“Siamo in fase di sterminio. Stiamo per essere sradicati in massa. E fingi di preoccuparti dei diritti umanitari e umani, che non è ciò che stiamo vivendo ora. Per dimostrarci che abbiamo torto, per favore fai qualcosa.”

Potrebbe sorprendere alcuni, ma queste due testimonianze attuali che descrivono campagne genocide attive non provengono dallo stesso conflitto, e nemmeno dallo stesso continente.

La prima testimonianza arriva dal Darfur occidentale, in Sudan, dove le Forze di Supporto Rapido (RSF) stanno prendendo di mira la comunità Masalit. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, RSF è andata “porta a porta”, uccidendo migliaia di civili, violentando donne e ragazze e bruciando interi quartieri. Hanno lanciato l’allarme che è in corso una campagna sistematica per cancellare completamente “un gruppo indigeno del Darfur” e che la comunità internazionale deve fermare il “genocidio in corso nel Darfur occidentale”.

La seconda testimonianza è un estratto dell’intervista del 31 ottobre del medico palestinese Hammam Alloh a Democracy Now . Due settimane dopo l’intervista, è stato ucciso nella casa della famiglia di sua moglie a Gaza da un attacco aereo israeliano. Alloh è tra gli oltre 23.000 palestinesi uccisi dalla campagna militare israeliana nella Striscia – una campagna che esperti, accademici e organizzazioni della società civile hanno considerato “ genocida” poiché ha sistematicamente distrutto tutti gli aspetti della vita palestinese nell’enclave assediata. Ma curiosamente, molti in Occidente sembrano ignorare con facilità atrocità di massa come queste. E i leader occidentali sono diventati abili nell’evitare di chiamarli per quello che sono: crimini contro l’umanità. Perché?

In parte, ciò è dovuto al fatto che la coscienza collettiva occidentale è stata a lungo socializzata con il presupposto che il non-Occidente è naturalmente un luogo di disordini, privazioni, violenza e, tutto sommato, di inevitabile arretratezza. Questo pensiero è stato diffuso nei primi scritti dei “padri fondatori” di varie discipline come dato di fatto scientifico.

Prendiamo il caso della mia disciplina: le relazioni internazionali. Ha lo scopo di educare il futuro politico, diplomatico, intellettuale pubblico o policy maker su come gli stati interagiscono nel sistema politico internazionale. Tuttavia, i suoi primi libri di testo affondano le loro radici nelle “idee darwiniste”, che immaginavano un ordine globale gerarchico razziale e collocavano gli europei bianchi al vertice e tutti i popoli più scuri del mondo al fondo. Questa gerarchia, insistevano, era giustificata dalla naturale superiorità intellettuale e culturale dei bianchi. Nel corso degli anni, i modi in cui queste gerarchie vengono perpetuate sono cambiati e abbiamo iniziato a utilizzare un gergo diverso. Ma che si tratti di indici statali fragili o falliti, di classifiche di stabilità politica o di indicatori di crescita e progresso socioeconomico ideati dal settore dello sviluppo, spesso lavorano per stabilire la superiorità dei bianchi e il vittimismo dell’altro razziale.

Quindi, che ci sia un genocidio a Gaza o nel Darfur, gli occidentali spesso si accontentano di osservare pigramente le atrocità e di soffrire da lontano. Si sentono a proprio agio nel farlo perché conferma la loro premonizione che coloro che sono sottoposti a genocidio – sia in Africa che in Medio Oriente – sono vittime selvagge che non possono fare a meno di languire in uno stato di disordini e indigenza permanenti. Allo stesso modo, quando queste vittime inevitabilmente si rivolgono all’onnipotente Occidente per chiedere aiuto, ciò riafferma la percezione di sé dell’Occidente come superiore e meritevole guardiano dell’ordine globale. Naturalmente, l’inazione occidentale contro il genocidio in corso a Gaza si basa anche su una sordida storia di razzismo e islamofobia anti-arabo e anti-palestinese.

il razzismo anti-palestinese è stato in piena evidenza dall’inizio della campagna militare israeliana a Gaza. Si è verificata una preoccupante normalizzazione della disinformazione anti-palestinese, così come aperti appelli alla violenza e all’incitamento all’odio sulle piattaforme dei social media. La dilagante parzialità dei media è altrettanto evidente nella demonizzazione dei palestinesi e nella sottostima dei palestinesi uccisi a seguito della campagna israeliana.

A volte il razzismo anti-palestinese in onda è persino viscerale, come durante l’acceso scambio di battute tra la giornalista britannica Julia Hartley-Brewer e il politico palestinese Mustafa Barghouti. Ad un certo punto, durante l’intervista, ha esclamato: “Oh mio Dio. Per l’amor di Dio, lasciami finire una frase, amico. Forse non sei abituato alle donne che parlano. Non lo so, ma vorrei finire una frase”. Naturalmente, questa è solo un’estensione dell’immaginario razzista e orientalista del mondo arabo, e del mondo musulmano in generale, che è stato da tempo radicato nella coscienza occidentale. Hollywood ha abitualmente dipinto gli uomini arabi e musulmani come vili, violenti, ignoranti, sciovinisti, fondamentalisti e incompetenti. Le donne arabe e musulmane sono state ampiamente rappresentate come eccessivamente sessualizzate e/o minuscole e in attesa di essere salvate dagli uomini cattivi dalla pelle scura. Allo stesso modo, i resoconti giornalistici del Medio Oriente descrivono la regione come priva di qualsiasi politica razionale o opinione politica. In effetti, lì la politica è spesso vista come sinonimo di uomini arrabbiati e violenti che marciano per strada. Quando questa presunzione si sovrappone all’immagine di uomini palestinesi mascherati e armati di pelle scura che attaccano uomini e donne israeliani innocenti e disarmati dalla pelle chiara – un’immagine contrastante che è stata centrale nella copertura occidentale della guerra a Gaza – la cancellazione dei palestinesi inizia a somigliare più a una guerra giusta che a una campagna militare genocida. Ma l’Occidente è capace di condannare le atrocità di massa e i crimini contro l’umanità? Certo, ma solo quando serve ai suoi interessi. La copertura mediatica occidentale è stata intransigente nella condanna dell’invasione russa dell’Ucraina e nella solidarietà con la resistenza ucraina che combatte l’occupazione. Ma questo solo perché gli ucraini sono europei, “con gli occhi azzurri e i capelli biondi” e “ci assomigliano”. Le organizzazioni internazionali, le ONG occidentali e gli esperti sullo schermo una volta parlavano all’unisono condannando il genocidio in Darfur negli anni 2000 e insistendo sulla necessità di intervenire. Ma lo scopo principale della campagna “Salvate il Darfur”, costellata di celebrità, non era quello di “salvare il Darfur”, ma di facilitare l’espiazione occidentale per l’inazione durante il genocidio in Ruanda e distogliere l’attenzione dalle violazioni dei diritti umani e delle iniziative umanitarie internazionali da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti. leggi in Iraq. Dopotutto, fermare effettivamente un genocidio richiede un’azione internazionale moralmente ed eticamente fondata, in cui la priorità non sia l’auto-esaltazione ma la fine immediata dei crimini contro l’umanità. Eppure, mentre il genocidio più televisivo della storia continua senza sosta a Gaza, sembra che nell’attuale sistema internazionale non ci sia un impegno morale radicato nel salvare le vite e l’umanità delle persone che “non ci assomigliano”. Speriamo, però, che il caso del genocidio condotto dal Sud Africa contro Israele davanti alla Corte Internazionale di Giustizia dimostri che ho torto. Somdeep Sen – Professore associato di studi sullo sviluppo internazionale presso l’Università di Roskilde in Danimarca. È autore di Decolonizing Palestine: Hamas between the Anticolonial and the Postcolonial (Cornell University Press, 2020).