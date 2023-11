OPINIONI/ L’amministrazione Biden predica la pace per coprire i crimini di guerra israeliani a Gaza

Share Pin 0 Condivisioni

La diplomazia americana in Medio Oriente e la guerra di Israele a Gaza sono due facce della stessa medaglia. Gli sforzi di Washington per proteggere Israele mentre commette crimini di guerra in Palestina lo hanno coinvolto in un’altra guerra che minaccia di travolgere l’intera regione.

Da quando l’esercito israeliano ha intrapreso il sanguinoso assalto a Gaza un mese fa, l’amministrazione Biden ha inviato la sua principale forza d’attacco navale, comprese due portaerei, in Medio Oriente per mettere in guardia i suoi detrattori e mettere a proprio agio i suoi alleati. Ha anche inviato i suoi diplomatici più importanti a eseguire gli ordini di Israele nelle capitali arabe e a guadagnare tempo affinché i suoi militari “finiscano il lavoro” a Gaza.

Negli incontri con i funzionari arabi, il Segretario di Stato Antony Blinken ha deviato tutte le critiche alla condotta bellica di Israele, che ha ucciso centinaia di palestinesi e ferendone migliaia ogni giorno. Ha ripetuto a pappagallo false dichiarazioni ufficiali israeliane e rifiutato qualsiasi discussione su un cessate il fuoco, prestando il sostegno incondizionato degli Stati Uniti alla guerra totale di Israele contro la Palestina.



Mentre Israele ha intensificato i bombardamenti su ospedali, scuole, moschee ed edifici residenziali e ha portato avanti l’invasione terrestre della striscia densamente popolata, l’amministrazione Biden ha spostato l’accento dal parlare di guerra al parlare di pace futura.



Nella sua terza visita nella regione, la scorsa settimana, Blinken non è riuscito a contenere le conseguenze della guerra a Gaza o a disinnescare la rabbia e la delusione nelle capitali arabe. I ministri arabi che ha incontrato hanno condannato i crimini di guerra di Israele, esprimendo indignazione per il numero vertiginoso delle vittime, che ha superato le 10.000 persone.

Blinken ha cercato di distogliere l’attenzione dalla guerra. Ha cercato di convincere i leader arabi a smettere di parlare di cessate il fuoco e iniziare a parlare dell’auspicata “pace duratura” che ne conseguirebbe. Ma la sua fantasiosa promessa di pace è caduta nel vuoto nelle capitali arabe, che si rifiutano di discutere del “giorno dopo”, almeno in pubblico, prima che gli Stati Uniti accettino di chiedere un cessate il fuoco immediato.

Blinken ha goduto di un’accoglienza migliore presso la sede dell’Autorità Palestinese (AP) a Ramallah, nella Cisgiordania occupata. Il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas ha accolto con favore le aperture degli Stati Uniti, accettando di prendere il controllo di Gaza nel contesto di una soluzione di pace globale del dopoguerra.

Ciò è davvero sbalorditivo, sia in termini di cinismo che di creduloneria.

Il cinismo deriva dalla collusione dell’Autorità Palestinese con la guerra genocida sostenuta dagli Stati Uniti contro Gaza, dove circa 2,3 milioni di palestinesi stanno lottando per sopravvivere a un blocco paralizzante e a pesanti bombardamenti da parte di Israele. Sebbene l’Autorità Palestinese abbia condannato i crimini di guerra israeliani a Gaza e abbia guidato gli sforzi diplomatici arabi presso le Nazioni Unite, ha anche represso ogni forma di protesta palestinese contro la guerra.



Peggio ancora, mentre Israele ha intensificato le sue incursioni militari nella Cisgiordania occupata, compresa la città di Ramallah, arrestando migliaia di persone, la leadership dell’Autorità Palestinese è rimasta in silenzio. E mentre i coloni ebrei violenti hanno intensificato i loro attacchi contro gli abitanti dei villaggi palestinesi, Abbas è rimasto stranamente indifferente.

La credulità di Abbas risiede nella sua cieca convinzione che l’amministrazione Biden, complice del genocidio di Gaza, sia in grado e disposta a garantire una pace giusta per i palestinesi. Se solo riuscisse a mantenere la calma in Cisgiordania ancora un po’, mentre Israele decima Gaza – ritiene – presto potrebbe governare su Gaza libera da Hamas.

Che farsa!

La semplice idea che l’Autorità Palestinese rientri a Gaza grazie agli aerei da combattimento e ai carri armati israeliani che la radono al suolo è ovviamente insensata.

Abbas & co devono essere delusi nel pensare che Israele stia spendendo sangue e denaro per consegnare sia la Cisgiordania che Gaza al loro regime incompetente. In effetti, il governo israeliano non nasconde i suoi piani per mantenere il controllo generale della Striscia, a tempo indeterminato.

Se credono veramente che un Israele vittorioso nel dopoguerra li aiuterà a creare uno stato indipendente con Gerusalemme Est come capitale, ho un ponte in Cina per convincerli.

Perché mai il presidente Joe Biden dovrebbe spendere un capitale politico, soprattutto in un anno elettorale, per creare uno stato palestinese indipendente? Se la sua amministrazione non può fare affidamento su Israele per accettare una pausa umanitaria di due giorni o anche solo due ore, sia per salvare vite umane che per salvare la faccia, come diavolo potrebbe convincere il governo e la società israeliani ad accettare una soluzione a due Stati?

In realtà, l’America avrà difficoltà a trovare un unico partito israeliano, per non parlare di uno importante, pronto a porre fine agli insediamenti illegali e a ritirarsi dai territori occupati in cambio della pace con i palestinesi. I fascisti e i fanatici che compongono il governo unitario israeliano e che detengono oggi la maggioranza assoluta del parlamento stanno pensando a nuovi modi per espellere i palestinesi, non per premiarli con un proprio Stato.

Lo scenario migliore, nelle circostanze attuali, vedrebbe l’America fare pressione su Israele affinché accetti un mezzo Stato su metà della Cisgiordania amministrato dall’Autorità Palestinese, in cambio della piena normalizzazione araba e di un milione di dollari in più in aiuti statunitensi.

Alla vigilia dell’invasione americana dell’Iraq, circa 20 anni fa, anche il presidente George W. Bush propose una “visione di una soluzione a due Stati” e concepì, insieme agli europei, una tabella di marcia internazionale per raggiungere tale obiettivo il “giorno dopo”. la guerra. E il risultato? Ancora la stessa sanguinosa occupazione, insediamenti illegali e assedi, oltre alle guerre eterne che hanno devastato la regione.

In verità, grazie al sostegno incondizionato dell’America, non esiste alcun partner di pace israeliano con cui impegnarsi, né oggi né “dopo”. Nessuno. Nada. Nessun de Gaulle israeliano per porre fine all’occupazione, e nessun de Klerk israeliano per porre fine al suo sistema razzista di apartheid.



Solo con la resistenza popolare e il coinvolgimento diretto della comunità internazionale nel suo insieme si potrà costringere Israele – come lo furono Francia e Sud Africa – a rinunciare al suo progetto coloniale razzista.

Marwan Bishara – Analista politico senior di Al Jazeera. Autore che scrive ampiamente sulla politica globale ed è ampiamente considerato un’autorità leader in materia di politica estera degli Stati Uniti, Medio Oriente e affari strategici internazionali. In precedenza è stato professore di Relazioni Internazionali presso l’Università Americana di Parigi.

