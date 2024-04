Ricordando la bellezza del Ramadan a Gaza

Share Pin 0 Condivisioni

Il mese sacro del Ramadan è iniziato. I musulmani di tutto il mondo digiunano, trascorrono del tempo con le loro famiglie e si dedicano alla preghiera e al culto. Ma per noi musulmani di Gaza questo mese sacro è pieno di dolore e lutto.

Da più di cinque mesi sopportiamo massacri, malattie, fame e sete per mano dell’esercito israeliano. La sua violenza e brutalità non si sono fermate né sono diminuite con l’inizio del Ramadan.

Mentre molti di noi lottano per mettere il cibo in tavola, per rompere il digiuno o per trovare un posto sicuro per la preghiera, i ricordi dei Ramadan passati ci tengono al caldo. Tra il ronzio dei droni israeliani e il rumore delle esplosioni, chiudo gli occhi e ricordo lo splendore del Ramadan a Gaza.

I preparativi per il mese sacro cominciavano sempre presto. Diverse settimane prima, la gente sarebbe andata a fare la spesa per tutte le necessità del Ramadan. Un posto preferito dove andare sarebbe la Città Vecchia e il suo mercato tradizionale, Al-Zawiya. Lì si potevano trovare tutti i prodotti alimentari tradizionali del Ramadan: sottaceti aspri, i migliori datteri, deliziose olive, spezie che riempivano l’aria con il loro aroma, timo, pasta di albicocche secche per preparare bevande qamar al-din, frutta secca e vari tipi di succhi, di cui il khoroub (carruba) è il più popolare.

Anche i vestiti nuovi sarebbero un acquisto necessario. Gli abiti da preghiera sarebbero una scelta popolare, così come i vestiti eleganti per le ragazze e i costumi eleganti per i ragazzi. I bambini tiravano la mano dei genitori e chiedevano loro di acquistare una delle lanterne colorate in mostra con la scritta “hallou ya hallou, Ramadan Kareem ya hallou” (“caro, caro, Ramadan Kareem, caro”).

Le strade si riempivano di gente, venivano montate decorazioni e venivano suonate allegre canzoni del Ramadan. L’atmosfera di attesa non sarebbe come nessun’altra. Poi, alla vigilia del primo giorno del Ramadan, i quartieri di Gaza si sarebbero riempiti del suono delle preghiere del tarawih. I bambini sarebbero rimasti fuori fino a tardi, giocando per le strade, tenendo lanterne, cantando, cantando e accendendo fuochi d’artificio per celebrare l’inizio del mese sacro.

Le famiglie si riunivano per condividere il pasto al-suhur e pregare insieme al-fajr. Poi alcuni avrebbero potuto fare un pisolino, altri sarebbero andati a scuola e al lavoro. Nel pomeriggio tutti sarebbero tornati a casa e sarebbe stato il momento di leggere il Sacro Corano. I bambini leggevano e memorizzavano i versi a casa o nelle moschee. Genitori e nonni raccontavano storie di profeti a figli e nipoti.

Poi sarebbe arrivato il momento di preparare il cibo per il pasto dell’iftar. L’ora prima del tramonto, l’intero quartiere si riempiva del delizioso profumo di vari cibi. La cucina di ogni casa sarebbe piena di persone che lavorano sodo: una prepara la maqlouba (un piatto di carne con riso e verdure), un’altra il musakhan (un piatto di pollo) e un’altra ancora la mulukhiya (zuppa di iuta).

Nel frattempo, un vicino può passare e portare un piatto pieno del cibo appena preparato dalla sua famiglia; ovviamente non gli sarebbe stato permesso di tornare a casa a mani vuote. Con l’avvicinarsi del tramonto, la tavola dell’iftar veniva apparecchiata e tutti si sedevano. Presto sarebbe arrivato l’invito dalle moschee a rompere il digiuno, accompagnato dalla melodia del takbirat. Tutti condividevano il cibo delizioso, chiacchierando allegramente e ridendo.

Dopo l’iftar, uomini, donne e bambini si dirigevano alle moschee per pregare insieme tarawih, mentre i suoni del Sacro Corano e le preghiere permeavano ogni parte di Gaza. Poi arriva il momento più gioioso della giornata per i bambini, quando le mamme preparano il qatayf, un dolce popolare che viene preparato solo durante il mese sacro.

Una volta che il qatayf è finito, le famiglie vanno a trovarsi o si riuniscono davanti alla TV per guardare le loro serie preferite del Ramadan. Per la gente di Gaza, il Ramadan è davvero il periodo più speciale dell’anno.

Gaza durante il Ramadan è il posto più bello della Terra.

Ma in questo mese sacro non possiamo celebrare e godere del culto in pace. Le luci colorate, le lanterne, i canti e le canzoni sono stati sostituiti dai lampi e dai suoni delle bombe israeliane che esplodono. Il rumore gioioso dei bambini che giocano per strada è stato sostituito dalle urla delle persone sepolte sotto le macerie dopo un altro bombardamento israeliano. I quartieri pieni di vita sono stati trasformati in cimiteri. Le moschee non sono affollate di gente perché sono tutte distrutte. Le strade non sono piene di gente perché sono tutte coperte di macerie. Le persone digiunano oltre l’iftar perché non hanno cibo né acqua.

Le famiglie si riuniscono non per salutarsi e festeggiare, ma per piangere insieme i morti. Con l’inizio del mese sacro del Ramadan, stiamo dicendo addio a un martire dopo l’altro. Il dolore è reso ancora più grave dalla consapevolezza che il mondo ha abbandonato il popolo palestinese, permettendo a Israele di continuare il suo genocidio durante il mese sacro musulmano.

Eman Alhaj Ali – Giornalista residente a Gaza

Articolo originale: https://www.aljazeera.com/opinions/2024/3/11/remembering-the-beauty-of-ramadan-in-gaza